НОВОСТИ | Общество













01.06.18 16:15 Состоялось первое заседание правительства края под руководством Юрия Лапшина





Фото Состоялось первое заседание правительства Красноярского края под руководством Юрия Лапшина, который накануне был назначен исполняющим обязанности председателя правительства. Напомним, изменения в верхушке власти региона произошли после назначения Виктора Томенко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Заседание открыл Александр Усс, который обозначил основные направления работы правительства края в летний период. В частности, подготовку к Универсиаде, решение проблем аварийного и ветхого жилья, экологии и здравоохранения.



Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Отдельная тема Норильского перинатального центра меня крайне беспокоят. И к 1 сентября, я надеюсь, мы его откроем. Я не надеюсь, мы обязаны его открыть, чего бы это не стоило. Все сроки нам продлили, председатель правительства лично мне звонил, и для нас это дело чести".











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