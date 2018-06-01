НОВОСТИ | Общество













01.06.18 16:27 Судьбу Железнодорожного училища имени Николая II решают в суде





Фото Судьбу исторического здания начали определять в суде. Сегодня в красноярском арбитраже приступили к рассмотрению дела по железнодорожному училищу имени императора Николая II. Мы рассказывали, что строительная компания "Сибиряк" получила здание в собственность вместе с комбайновым заводом, территорию которого планирует застроить высотками. И теперь требует снять с объекта культурного значения охранные обязательства.



Никакого решения вынесено не было. Разбирательство отложили, чтобы обе стороны - строители и служба по охране объектов культурного наследия - предоставили обоснования своим позициям. При этом к процессу приковано внимание общественников, которые также посещают зал суда.



Общественник, юрист Сергей Подъяпольский: "Сибиряк" в своей линии непреклонен. По-прежнему настаивает на том, что здание, в котором учились шесть героев Советского Союза, якобы не представляет собой историко-культурной ценности и должно быть исключено из реестра".











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