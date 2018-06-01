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01.06.18 16:54 Памятник Дмитрию Хворостовскому установят в сквере Красноярского института искусств





Фото Памятник Дмитрию Хворостовскому установят в сквере Красноярского института искусств. 1 июня начался приём заявок на разработку эскизного проекта. В конкурсе могут принять участие проектные организации, творческие коллективы, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. Идеи будут рассматривать до 31 августа, а победителя выберут 12 сентября. Напомним, знаменитый баритон - выпускник института искусств. Руководство заведения обсудило с депутатом Госдумы Петром Пимашковым присвоение ВУЗу звания академии и установку памятника Хворостовскому.



Ректор Красноярского государственного института искусств Марина Москалюк: "Это пожелание его родителей и это, конечно, большая честь для нас. Самое сложное, наверное, в конкурсной документации этого памятника - это то, что он очень качественно должен быть вписан в среду ВУЗа искусства. Тут достаточно сложная архитектура, достаточно сложное окружение, а памятник всегда работает большими пространствами".











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