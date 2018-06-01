НОВОСТИ | Общество













01.06.18 17:05 Срок сдачи Центрального стадиона сократили на два месяца





Фото Реконструкция Центрального стадиона в Красноярске теперь будет идти круглосуточно. Подрядчик обещает увеличить число рабочих. В министерстве строительства заявили, 28 августа стадион должен быть готов к проведению футбольных матчей с командами Премьер-лиги. Срок сдачи объекта Универсиады сокращают на 2 месяца. Конечно, завершить все работы на 100% не получится, но подрядчик уверяет, проведению игр ничто не помешает. Выделения дополнительных средств пока не будет.



И.о.миинистра строительства края Сергей Козупица: "На следующей неделе мы будем рассматривать конкретный график по всем видам работ. Часть, которая не участвует, нет необходимости в ее срочной реконструкции для проведения игр. Это пресс-центр, силовой блок и так далее - оно будет сдано в сроки, предусмотренные госконтрактом. Все риски мы оценили, работаем над их минимизацией".











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