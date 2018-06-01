НОВОСТИ | Общество













01.06.18 17:19 Дмитрий Миндиашвили встретился с детьми из социального центра





Фото

Гостей Дмитрий Георгиевич принимает в своем кабинете. Говорили немного про жизнь, про учителей, про спорт, про воспитание.

Заслуженный тренер России и Грузии, Почетный житель Красноярского края Дмитрий Миндиашвили: "Я вырос без отца, без матери. Не только я, нас 5 сирот: 4 брата и сестра".



Дмитрий Миндиашвили - основатель красноярской школы борьбы. Под его руководством воспитано 10 олимпийских чемпионов. В возрасте мальчишек несколько лет был пастухом. "Я выращивал по 70 индюшат, между прочим, за одного индюка давали 2 пуда пшеничной муки. Запомните, мои хорошие, что бы вы не делали, старайтесь делать хорошо, не получается - спрашивайте у старших", - говорит Дмитрий Георгиевич.



Встреча получилась недолгой, у 84-летнего профессора, почетного президента Академии борьбы еще 2 мероприятия в графике. Ребятам - подарки и фото на память.



- Мне больше всего понравилось, как он пожал мне руку, у него такая теплая рука.



Рукопожатия у парней оказались крепкие, почти борцовские, девчонкам, по старой грузинской традиции, полагается поцелуй.



В Академию борьбы ребятня заявилась с цветами. Знают, 4 июня у Дмитрия Георгиевича юбилей, 85 лет исполняется. Заранее поздравлять нельзя, но все же.Гостей Дмитрий Георгиевич принимает в своем кабинете. Говорили немного про жизнь, про учителей, про спорт, про воспитание.Заслуженный тренер России и Грузии, Почетный житель Красноярского края Дмитрий Миндиашвили: "Я вырос без отца, без матери. Не только я, нас 5 сирот: 4 брата и сестра".Дмитрий Миндиашвили - основатель красноярской школы борьбы. Под его руководством воспитано 10 олимпийских чемпионов. В возрасте мальчишек несколько лет был пастухом. "Я выращивал по 70 индюшат, между прочим, за одного индюка давали 2 пуда пшеничной муки. Запомните, мои хорошие, что бы вы не делали, старайтесь делать хорошо, не получается - спрашивайте у старших", - говорит Дмитрий Георгиевич.Встреча получилась недолгой, у 84-летнего профессора, почетного президента Академии борьбы еще 2 мероприятия в графике. Ребятам - подарки и фото на память.- Мне больше всего понравилось, как он пожал мне руку, у него такая теплая рука.Рукопожатия у парней оказались крепкие, почти борцовские, девчонкам, по старой грузинской традиции, полагается поцелуй. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













