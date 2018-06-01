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НОВОСТИ | Общество





01.06.18 17:19 Дмитрий Миндиашвили встретился с детьми из социального центра



Фото
В Академию борьбы ребятня заявилась с цветами. Знают, 4 июня у Дмитрия Георгиевича юбилей, 85 лет исполняется. Заранее поздравлять нельзя, но все же.
Гостей Дмитрий Георгиевич принимает в своем кабинете. Говорили немного про жизнь, про учителей, про спорт, про воспитание.
Заслуженный тренер России и Грузии, Почетный житель Красноярского края Дмитрий Миндиашвили: "Я вырос без отца, без матери. Не только я, нас 5 сирот: 4 брата и сестра".

Дмитрий Миндиашвили - основатель красноярской школы борьбы. Под его руководством воспитано 10 олимпийских чемпионов. В возрасте мальчишек несколько лет был пастухом. "Я выращивал по 70 индюшат, между прочим, за одного индюка давали 2 пуда пшеничной муки. Запомните, мои хорошие, что бы вы не делали, старайтесь делать хорошо, не получается - спрашивайте у старших", - говорит Дмитрий Георгиевич.

Встреча получилась недолгой, у 84-летнего профессора, почетного президента Академии борьбы еще 2 мероприятия в графике. Ребятам - подарки и фото на память.

- Мне больше всего понравилось, как он пожал мне руку, у него такая теплая рука.

Рукопожатия у парней оказались крепкие, почти борцовские, девчонкам, по старой грузинской традиции, полагается поцелуй.

Евгения ПЛОТНИКОВА





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