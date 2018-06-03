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04.06.18 09:44 Вести. Красноярск. События недели от 03.06.2018

В этом выпуске:



- Приговор в деле, которое распутывали почти 6 лет, вынесен. Надежду Николаеву признали виновной. Можно ли считать вердикт окончательным, и как прошло самое громкое судебное заседание?



- Поле будущих побед. Центральный стадион приводят в порядок в преддверии игр футбольного "Енисея" в Премьер-лиге и Универсиады. Когда арена примет первую игру?



- Праздник для самых маленьких. Детский карнавал - одна из визитных карточек Красноярска - на минувшей неделе прошагал по проспекту Мира. Как справились с недружелюбной погодой, и что привело в восторг героев торжества?











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