04.06.18 09:44Вести. Красноярск. События недели от 03.06.2018
В этом выпуске:
- Приговор в деле, которое распутывали почти 6 лет, вынесен. Надежду Николаеву признали виновной. Можно ли считать вердикт окончательным, и как прошло самое громкое судебное заседание?
- Поле будущих побед. Центральный стадион приводят в порядок в преддверии игр футбольного "Енисея" в Премьер-лиге и Универсиады. Когда арена примет первую игру?
- Праздник для самых маленьких. Детский карнавал - одна из визитных карточек Красноярска - на минувшей неделе прошагал по проспекту Мира. Как справились с недружелюбной погодой, и что привело в восторг героев торжества?