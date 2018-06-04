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НОВОСТИ | Происшествия





04.06.18 12:01 В поселке Стрелка вновь сгорели дома



Фото
В поселке Стрелка вновь сгорели дома: огонь уничтожил 3 избы, а также надворные постройки. К счастью, все они оказались нежилыми, пострадавших нет. Пожар начался с местной свалки, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. На тушение были привлечены 39 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники, пожар потушили за 2 часа. Напомним, в прошлом году 24 мая по поселку пронесся огненный шторм. Сильный ветер в тандеме с огнём уничтожили в Стрелке 34 дома, тогда более 200 человек остались на улице. Поэтому и сейчас жители готовились к худшему.

Жительница посёлка Стрелка Светлана: "Испугалась я, у меня паника. С маленьким пошла гулять, смотрим в центральном переулке, там уже дым по всему посёлку. И рядом всё сплошь было чёрное. Такое ощущение было, что горит весь посёлок. Ветер был сильный, такой же, как и 24. Такая же ситуация чуть не повторилась, как и в том году".
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