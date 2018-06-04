НОВОСТИ | Общество













04.06.18 12:02 Количество пострадавших от укусов клещей растет





Фото Атака членистоногих. С самого утра в Центре эпидемиологии десятки красноярцев сдают клещей на исследование. За выходные кровососущих на себе обнаружили в Минусинском, Емельяновском районах и даже на территории города.



- На Удачном была одна, гуляла, впился в живот.

- Емельяновский район, дача, платформа Еловая, вот там и подцепили. Он ползет, не чувствуешь, только когда начнет впиваться, он же обезболивает укус.



Напомним, количество пострадавших за прошедшую неделю в крае уже больше 3 тысяч. Как уберечь себя от встречи с клещами и что делать после укуса? Подробности в следующих выпусках программы "Вести.Красноярск".













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