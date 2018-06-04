Атака членистоногих. С самого утра в Центре эпидемиологии десятки красноярцев сдают клещей на исследование. За выходные кровососущих на себе обнаружили в Минусинском, Емельяновском районах и даже на территории города.
- На Удачном была одна, гуляла, впился в живот.
- Емельяновский район, дача, платформа Еловая, вот там и подцепили. Он ползет, не чувствуешь, только когда начнет впиваться, он же обезболивает укус.
Напомним, количество пострадавших за прошедшую неделю в крае уже больше 3 тысяч. Как уберечь себя от встречи с клещами и что делать после укуса? Подробности в следующих выпусках программы "Вести.Красноярск".