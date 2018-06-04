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04.06.18 12:22 На 71 году жизни скончался депутат Красноярского края Николай Фокин





Фото На 71 году жизни скончался депутат Красноярского края Николай Фокин. Большую часть жизни он трудился на благо красноярского севера. Свою карьеру начинал с рабочих профессий, впервые народным избранником стал в 2007 году. В Законодательном собрании он представлял интересы избирателей Таймырского округа. Дополнительные выборы в краевой парламент пройдут в единый день голосования 9 сентября.











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