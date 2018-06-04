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04.06.18 12:23 Дмитрий Миндиашвили отмечает юбилей





Фото Легендарному тренеру исполняется 85 лет. Дмитрий Миндиашвили отмечает свой юбилей. Известный тренер был основателем красноярской Академии борьбы, воспитал двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Трижды становился золотым медалистом Олимпиад и другой его ученик - Бувайсар Сайтиев. Как поздравляли юбиляра любимые ученики - трогательный репортаж смотрите в 20.45 в программе "Вести.Красноярск".











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