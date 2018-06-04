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НОВОСТИ | Общество





04.06.18 13:02 Купальный сезон в Красноярске планируют открыть через две недели



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Этим летом в Красноярске официально откроют 27 пляжей, но произойдёт это только через 2 недели. А пока погода позволяет посещать зоны отдыха, ждать красноярцы не намерены. На пляже острова Татышев кто-то пришел поиграть в волейбол, кто-то позагорать. И вот они, первооткрыватели купального сезона в Красноярске. Табличка, что купаться запрещено, уже давно никому не интересна. Плавать отправляют даже детей.

- Там бактерии всякие.
- А почему отпускаете тогда?
- Потому что негде купаться здесь у нас в Красноярске. Или далеко.

Пляж на острове Татышев одно из популярных мест для любителей понежиться на солнышке и освежиться в воде. Хотя как раз свежесть воды Роспотребнадзор и МЧС ставят под сомнение. Пляжи ещё не готовы для купания. Во-первых, водолазы, а не жители, должны проверить дно водоёма на предмет мусора, который может привести к травмам отдыхающих. Во-вторых, протока недостаточно прогрелась и может привести к судорогам, от которых человек может утонуть.

- Отличная, бодрящая. Советую, рекомендую.
- А вы знаете, что она не отвечает нормам?
- Знаю.
- Вас это не останавливает?
- Нет. Альтернативы нет.

Конкретно этот пляж ещё даже не оборудован. В скором времени здесь появится пункт питания, новая смотровая вышка, на которой будет дежурить спасатель, и кабинки для переодевания. Но сейчас красноярцам достаточно только водной глади.

Александр ЧЕРКАШИН






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