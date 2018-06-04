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- Там бактерии всякие.
- А почему отпускаете тогда?
- Потому что негде купаться здесь у нас в Красноярске. Или далеко.
Пляж на острове Татышев одно из популярных мест для любителей понежиться на солнышке и освежиться в воде. Хотя как раз свежесть воды Роспотребнадзор и МЧС ставят под сомнение. Пляжи ещё не готовы для купания. Во-первых, водолазы, а не жители, должны проверить дно водоёма на предмет мусора, который может привести к травмам отдыхающих. Во-вторых, протока недостаточно прогрелась и может привести к судорогам, от которых человек может утонуть.
- Отличная, бодрящая. Советую, рекомендую.
- А вы знаете, что она не отвечает нормам?
- Знаю.
- Вас это не останавливает?
- Нет. Альтернативы нет.
Конкретно этот пляж ещё даже не оборудован. В скором времени здесь появится пункт питания, новая смотровая вышка, на которой будет дежурить спасатель, и кабинки для переодевания. Но сейчас красноярцам достаточно только водной глади.
Александр ЧЕРКАШИН
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