НОВОСТИ | Общество













04.06.18 13:02 Купальный сезон в Красноярске планируют открыть через две недели





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- Там бактерии всякие.

- А почему отпускаете тогда?

- Потому что негде купаться здесь у нас в Красноярске. Или далеко.



Пляж на острове Татышев одно из популярных мест для любителей понежиться на солнышке и освежиться в воде. Хотя как раз свежесть воды Роспотребнадзор и МЧС ставят под сомнение. Пляжи ещё не готовы для купания. Во-первых, водолазы, а не жители, должны проверить дно водоёма на предмет мусора, который может привести к травмам отдыхающих. Во-вторых, протока недостаточно прогрелась и может привести к судорогам, от которых человек может утонуть.



- Отличная, бодрящая. Советую, рекомендую.

- А вы знаете, что она не отвечает нормам?

- Знаю.

- Вас это не останавливает?

- Нет. Альтернативы нет.



Конкретно этот пляж ещё даже не оборудован. В скором времени здесь появится пункт питания, новая смотровая вышка, на которой будет дежурить спасатель, и кабинки для переодевания. Но сейчас красноярцам достаточно только водной глади.



Этим летом в Красноярске официально откроют 27 пляжей, но произойдёт это только через 2 недели. А пока погода позволяет посещать зоны отдыха, ждать красноярцы не намерены. На пляже острова Татышев кто-то пришел поиграть в волейбол, кто-то позагорать. И вот они, первооткрыватели купального сезона в Красноярске. Табличка, что купаться запрещено, уже давно никому не интересна. Плавать отправляют даже детей.- Там бактерии всякие.- А почему отпускаете тогда?- Потому что негде купаться здесь у нас в Красноярске. Или далеко.Пляж на острове Татышев одно из популярных мест для любителей понежиться на солнышке и освежиться в воде. Хотя как раз свежесть воды Роспотребнадзор и МЧС ставят под сомнение. Пляжи ещё не готовы для купания. Во-первых, водолазы, а не жители, должны проверить дно водоёма на предмет мусора, который может привести к травмам отдыхающих. Во-вторых, протока недостаточно прогрелась и может привести к судорогам, от которых человек может утонуть.- Отличная, бодрящая. Советую, рекомендую.- А вы знаете, что она не отвечает нормам?- Знаю.- Вас это не останавливает?- Нет. Альтернативы нет.Конкретно этот пляж ещё даже не оборудован. В скором времени здесь появится пункт питания, новая смотровая вышка, на которой будет дежурить спасатель, и кабинки для переодевания. Но сейчас красноярцам достаточно только водной глади. Александр ЧЕРКАШИН













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