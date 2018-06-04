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04.06.18 13:24 Красноярские поисковики вернулись с раскопок в Новгородской области





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Руководитель поискового отряда "Енисей-Л" Светлана Филимонова: "Когда удается и приезжают туда родные, вы знаете, они кланяются в пояс. Они со слезами благодарят поисковиков. Это и есть награда наша самая главная".



В последней поездке ее отряд работал неподалеку от деревушки Муравьево, в Новгородской области. Там находился концентрационный лагерь, где держали пленных советских солдат. Трупы сваливали в ямы, одного на другого. На небольшом пятачке несколько поисковых групп подняли больше 400 останков, на долю красноярцев выпало больше 170 солдат. Находки разнообразные: именная ложка, бритвенный набор, фляжки. В глаза сразу бросаются ножницы из медицинской стали, идеально чистые, будто ими пользовались только вчера. Или бутылка с содержимым 70-летней давности.



За 20 лет поездок и жизни в полях и лесах с лопатой на счету опытного поисковика сотни найденных солдат. Но число погибших исчисляется миллионами. Своих учеников Светлана Филимонова учит: пока все погибшие за Родину по-человечески не будут преданы земле - война не закончилась.





Секунды ожидания и сердце наполняется тоской: содержимое солдатского медальона не сохранилось. Бумажка то ли слишком размокла, то ли сложена была неудачно, и имя ее владельца останется неизвестным. Руководитель поискового отряда Светлана Филимонова неудачу воспринимает близко, как личную трагедию. Главная цель ее жизни - помочь найти на бескрайних фронтах Великой Отечественной войны без вести пропавших солдат.Руководитель поискового отряда "Енисей-Л" Светлана Филимонова: "Когда удается и приезжают туда родные, вы знаете, они кланяются в пояс. Они со слезами благодарят поисковиков. Это и есть награда наша самая главная".В последней поездке ее отряд работал неподалеку от деревушки Муравьево, в Новгородской области. Там находился концентрационный лагерь, где держали пленных советских солдат. Трупы сваливали в ямы, одного на другого. На небольшом пятачке несколько поисковых групп подняли больше 400 останков, на долю красноярцев выпало больше 170 солдат. Находки разнообразные: именная ложка, бритвенный набор, фляжки. В глаза сразу бросаются ножницы из медицинской стали, идеально чистые, будто ими пользовались только вчера. Или бутылка с содержимым 70-летней давности.За 20 лет поездок и жизни в полях и лесах с лопатой на счету опытного поисковика сотни найденных солдат. Но число погибших исчисляется миллионами. Своих учеников Светлана Филимонова учит: пока все погибшие за Родину по-человечески не будут преданы земле - война не закончилась. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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