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НОВОСТИ | Общество





04.06.18 13:32 Учёные выясняют, какой метод посева принесёт больший урожай



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Прямой посев зерна сегодня широко используют фермеры Америки и Аргентины - плюсы этого метода несколько лет ищут и красноярские учёные на сибирских землях. На небольшом участке в посёлке Минино пробуют и сравнивают разные подходы: вспахивают, переворачивают только верхний слой почвы и сеют прямо в целину.

Научный сотрудник Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства Василий Романов: "Зерновыми занимаемся. А культуры, например, кукуруза и картофель любят рыхлую землю. Прямой посев здесь неуместен - урожай потеряем. Зерновым нужна и плотность повыше: 1 до 1,13 граммов на кубический сантиметр. И прямой посев лучше сохраняет влагу".

В прошлом году при прямом посеве учёные получили 30 центнеров урожая с гектара земли, на вспаханной земле урожайность оказалась больше на 6 центнеров. Тем не менее, разница не компенсирует расходы на топливо, которые аграрии тратят при основательной обработке почвы. При прямом посеве расходы в три раза меньше, да и плодородный слой не сносит ветром на другие площади. Но чтобы получить богатый урожай, нужно постоянно удобрять поля и проводить обработку от сорняков.
К слову, исключить процесс вспахивания совсем не получится, уже через 3 года земля превратится в камень, в который будет уже сложно что-то посеять.

Мнения учёных и аграриев пока не совпадают, поэтому и отказываться от вспашки фермеры не торопятся.
Агроном Виктор Юртаев: "В царские времена всегда пласт пахали и переворачивали. Картошку вы садите даже, вы вскопаете лопатой и перевернете пласт. Вспашка нужна, это затраты, конечно, прямой посев, да, затрат меньше. Если вспашку делаем, происходит весь фотосинтез. Обеспечивает и обогащает землю кислородом".

Впереди ещё множество испытаний и сравнений. Учёные отмечают, нужна чётко отлаженная система, чтобы найти баланс между максимальным урожаем и минимумом затрат.

Александр ЧЕРКАШИН






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