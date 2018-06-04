НОВОСТИ | Общество













04.06.18 13:32 Учёные выясняют, какой метод посева принесёт больший урожай





Фото



Научный сотрудник Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства Василий Романов: "Зерновыми занимаемся. А культуры, например, кукуруза и картофель любят рыхлую землю. Прямой посев здесь неуместен - урожай потеряем. Зерновым нужна и плотность повыше: 1 до 1,13 граммов на кубический сантиметр. И прямой посев лучше сохраняет влагу".



В прошлом году при прямом посеве учёные получили 30 центнеров урожая с гектара земли, на вспаханной земле урожайность оказалась больше на 6 центнеров. Тем не менее, разница не компенсирует расходы на топливо, которые аграрии тратят при основательной обработке почвы. При прямом посеве расходы в три раза меньше, да и плодородный слой не сносит ветром на другие площади. Но чтобы получить богатый урожай, нужно постоянно удобрять поля и проводить обработку от сорняков.

К слову, исключить процесс вспахивания совсем не получится, уже через 3 года земля превратится в камень, в который будет уже сложно что-то посеять.



Мнения учёных и аграриев пока не совпадают, поэтому и отказываться от вспашки фермеры не торопятся.

Агроном Виктор Юртаев: "В царские времена всегда пласт пахали и переворачивали. Картошку вы садите даже, вы вскопаете лопатой и перевернете пласт. Вспашка нужна, это затраты, конечно, прямой посев, да, затрат меньше. Если вспашку делаем, происходит весь фотосинтез. Обеспечивает и обогащает землю кислородом".



Впереди ещё множество испытаний и сравнений. Учёные отмечают, нужна чётко отлаженная система, чтобы найти баланс между максимальным урожаем и минимумом затрат.



Прямой посев зерна сегодня широко используют фермеры Америки и Аргентины - плюсы этого метода несколько лет ищут и красноярские учёные на сибирских землях. На небольшом участке в посёлке Минино пробуют и сравнивают разные подходы: вспахивают, переворачивают только верхний слой почвы и сеют прямо в целину.Научный сотрудник Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства Василий Романов: "Зерновыми занимаемся. А культуры, например, кукуруза и картофель любят рыхлую землю. Прямой посев здесь неуместен - урожай потеряем. Зерновым нужна и плотность повыше: 1 до 1,13 граммов на кубический сантиметр. И прямой посев лучше сохраняет влагу".В прошлом году при прямом посеве учёные получили 30 центнеров урожая с гектара земли, на вспаханной земле урожайность оказалась больше на 6 центнеров. Тем не менее, разница не компенсирует расходы на топливо, которые аграрии тратят при основательной обработке почвы. При прямом посеве расходы в три раза меньше, да и плодородный слой не сносит ветром на другие площади. Но чтобы получить богатый урожай, нужно постоянно удобрять поля и проводить обработку от сорняков.К слову, исключить процесс вспахивания совсем не получится, уже через 3 года земля превратится в камень, в который будет уже сложно что-то посеять.Мнения учёных и аграриев пока не совпадают, поэтому и отказываться от вспашки фермеры не торопятся.Агроном Виктор Юртаев: "В царские времена всегда пласт пахали и переворачивали. Картошку вы садите даже, вы вскопаете лопатой и перевернете пласт. Вспашка нужна, это затраты, конечно, прямой посев, да, затрат меньше. Если вспашку делаем, происходит весь фотосинтез. Обеспечивает и обогащает землю кислородом".Впереди ещё множество испытаний и сравнений. Учёные отмечают, нужна чётко отлаженная система, чтобы найти баланс между максимальным урожаем и минимумом затрат. Александр ЧЕРКАШИН













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













