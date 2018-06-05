НОВОСТИ | Общество













05.06.18 18:01 В Красноярске планируют закрыть для проезда улицу Чкалова





Фото В Красноярске планируют закрыть для проезда улицу Чкалова, соответствующие знаки повесят через три недели. Напомним, в пятницу уже перекрыли одну из соседних улиц - Сопочную. Неудобства красноярцам придётся терпеть ради строительства развязки на Волочаевской. Ограничения введут и на Водопьянова. Автомобилистам стоит помнить, что с 15 июня произойдет ее сужение, а после магистраль и вовсе перекроют на несколько дней - от 9 Мая до переулка Светлогорский.



Заместитель руководителя МКУ "УДИБ" Евгений Петрюк: "Были вопросы по Елены Стасовой, поток транспорта, который в выходные возвращается в город, он довольно плотный. Принято решение о том, что с 15 часов воскресенья будет производиться перевод работы светофоров в желтый мигающий, чтобы обеспечить нормальный, полноценный въезд в город".











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