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05.06.18 11:10 Полицейские разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика





Фото В Красноярске пропал подросток. Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика, который, по словам родителей, ушел из дома 3 июня и не вернулся. Стражи порядка просят помощи у горожан. Приметы пропавшего: на вид 10-12 лет, рост 152-154 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, глаза светлые. Был одет в спортивный черный костюм с салатовыми лампасами по бокам, на ногах кроссовки темно-синего цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщать по телефону 249-02-14 или 02.











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