НОВОСТИ | Общество













05.06.18 11:17 Роспотребнадзор проверил места для отдыха на воде в Красноярске





Фото Всего пять мест для отдыха на воде разрешены в Красноярске после проверки Роспотребнадзора. Загорать можно на городском пляже на Абаканской протоке и в зоне отдыха на искусственном водоеме острова Татышев. Абаканскую протоку от Коммунального моста до острова Молокова традиционно отдали владельцам моторных лодок и гидроциклов. Купаться при этом нельзя ни на одном пляже краевого центра, предупреждают специалисты.











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