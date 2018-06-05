НОВОСТИ | Общество













05.06.18 11:20 В Красноярске запустили дополнительные электрички





Фото По просьбам красноярцев пустили дополнительные электрички. С начала июня в расписании популярного утреннего поезда Красноярск-Северный-Зеледеево появились дополнительные дни следования. Теперь он курсирует ежедневно, кроме понедельника, и рассчитан как на городских пассажиров, которые добираются до работы в утренние часы-пик, так и на дачников из микрорайонов Северный, Солнечный и Зеленая роща. Поступали и просьбы о назначении электрички со станции Красноярск в западном направлении в дневное время по выходным дням. Такой поезд планируют назначить уже в июне.











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