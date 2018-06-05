НОВОСТИ | Общество













05.06.18 11:28 В Красноярске пройдёт первый форум отцов





Фото Бить или не бить? Этот вопрос обсудят на первом в Красноярске форуме отцов. В форме дискуссий и мастер-классов мужчины смогут получить консультацию педагогов и психологов на тему воспитания детей. Принять участие в мероприятии могут все желающие отцы и дедушки. Форум состоится в 17:00 в лицее №9. Заявки на участие принимаются по телефону 236-61-00.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













