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05.06.18 12:45 Жители микрорайона "Белые росы" больше суток живут без воды





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Жительница микрорайона "Белые росы" Карина Казанцева: "Где-то надо помыть посуду, где-то ему руки помыть, его умыть. Вечером как купаться? Это надо нагреть столько холодной воды".



Сейчас вода в квартиры поступает лишь 5 часов в сутки. С утра, в обед и пару часов вечером. Напор на верхних этажах слабый, да и качество не устраивает. Нам жалуются, что из крана бежит грязь.

Житель микрорайона "Белые росы" Евгений Сыроежко: " Я вообще не понимаю, за что буду платить, когда счётчики крутили грязную воду. Она была грязная, не питьевая. У меня раковина белее, чем вода!"



В ближайших супермаркетах уже пустые полки. Воду в крупных 5-литровых канистрах разобрали накануне.

Сейчас уже сложно представить, но полвека назад для многих красноярцев, по крайне мере с окраин, было обыденностью ходить за водой. Жителям "Белых рос" в пору вспоминать дедовский опыт, благо, что колонка с бесплатной водой есть на въезде в их микрорайон.



Это не первая проблема от компании "Красстрой". Девелопер распродал квартиры, и объект инфраструктуры - насосная станция - вдруг стал бесхозным. В ЖК "Орбита" в марте канализация стекала в Енисей, на правобережье сломались два насоса. Именно эти агрегаты отводят нечистоты из квартир.



Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Сейчас происходит откачка автомобилями из насосной станции. За предыдущую ночь было откачано более 500 кубометров в системе водоотведения. Работа продолжается".



Редкое оборудование немецкого производства сейчас находится в пути. По расчетам чиновников, на устранение проблемы понадобится еще 2-3 дня.





Крути - не крути вентиль, но вода всё равно не льется. Без ресурса сейчас 12 многоэтажных домов: если ехать через остров Отдыха, они располагаются по правую руку. Микрорайон новый, в основном здесь живут молодые родители с маленькими детьми. Карина воспитывает четырехлетнего сына.Жительница микрорайона "Белые росы" Карина Казанцева: "Где-то надо помыть посуду, где-то ему руки помыть, его умыть. Вечером как купаться? Это надо нагреть столько холодной воды".Сейчас вода в квартиры поступает лишь 5 часов в сутки. С утра, в обед и пару часов вечером. Напор на верхних этажах слабый, да и качество не устраивает. Нам жалуются, что из крана бежит грязь.Житель микрорайона "Белые росы" Евгений Сыроежко: " Я вообще не понимаю, за что буду платить, когда счётчики крутили грязную воду. Она была грязная, не питьевая. У меня раковина белее, чем вода!"В ближайших супермаркетах уже пустые полки. Воду в крупных 5-литровых канистрах разобрали накануне.Сейчас уже сложно представить, но полвека назад для многих красноярцев, по крайне мере с окраин, было обыденностью ходить за водой. Жителям "Белых рос" в пору вспоминать дедовский опыт, благо, что колонка с бесплатной водой есть на въезде в их микрорайон.Это не первая проблема от компании "Красстрой". Девелопер распродал квартиры, и объект инфраструктуры - насосная станция - вдруг стал бесхозным. В ЖК "Орбита" в марте канализация стекала в Енисей, на правобережье сломались два насоса. Именно эти агрегаты отводят нечистоты из квартир.Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Сейчас происходит откачка автомобилями из насосной станции. За предыдущую ночь было откачано более 500 кубометров в системе водоотведения. Работа продолжается".Редкое оборудование немецкого производства сейчас находится в пути. По расчетам чиновников, на устранение проблемы понадобится еще 2-3 дня. Роман РЫКОВ











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