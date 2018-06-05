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НОВОСТИ | Общество





05.06.18 12:45 Жители микрорайона "Белые росы" больше суток живут без воды



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Крути - не крути вентиль, но вода всё равно не льется. Без ресурса сейчас 12 многоэтажных домов: если ехать через остров Отдыха, они располагаются по правую руку. Микрорайон новый, в основном здесь живут молодые родители с маленькими детьми. Карина воспитывает четырехлетнего сына.
Жительница микрорайона "Белые росы" Карина Казанцева: "Где-то надо помыть посуду, где-то ему руки помыть, его умыть. Вечером как купаться? Это надо нагреть столько холодной воды".

Сейчас вода в квартиры поступает лишь 5 часов в сутки. С утра, в обед и пару часов вечером. Напор на верхних этажах слабый, да и качество не устраивает. Нам жалуются, что из крана бежит грязь.
Житель микрорайона "Белые росы" Евгений Сыроежко: " Я вообще не понимаю, за что буду платить, когда счётчики крутили грязную воду. Она была грязная, не питьевая. У меня раковина белее, чем вода!"

В ближайших супермаркетах уже пустые полки. Воду в крупных 5-литровых канистрах разобрали накануне.
Сейчас уже сложно представить, но полвека назад для многих красноярцев, по крайне мере с окраин, было обыденностью ходить за водой. Жителям "Белых рос" в пору вспоминать дедовский опыт, благо, что колонка с бесплатной водой есть на въезде в их микрорайон.

Это не первая проблема от компании "Красстрой". Девелопер распродал квартиры, и объект инфраструктуры - насосная станция - вдруг стал бесхозным. В ЖК "Орбита" в марте канализация стекала в Енисей, на правобережье сломались два насоса. Именно эти агрегаты отводят нечистоты из квартир.

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Сейчас происходит откачка автомобилями из насосной станции. За предыдущую ночь было откачано более 500 кубометров в системе водоотведения. Работа продолжается".

Редкое оборудование немецкого производства сейчас находится в пути. По расчетам чиновников, на устранение проблемы понадобится еще 2-3 дня.


Роман РЫКОВ





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