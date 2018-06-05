РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.06.18 12:52 Под окнами пятиэтажки в Красноярске расположился мини-сад



Фото
О своем мини-саде Зоя Кирилловна рассказывает с упоением. Прямо у дома, под окнами, она вместе с мужем выращивает пионы, розы, георгины, колокольчики, тюльпаны, жасмин, лилии и даже вишню.
Садовод-любитель Зоя Кондрашевич: "Они каскадом идут: сначала одни цветочки, потом другие. Это для души, конечно. Утром встану, к подоконнику подойду и смотрю, что у меня сегодня расцвело. Красота!"

Сколько высажено видов, садовод не считает. Все растения, отмечает, хорошо приживаются и быстро дают плоды. Жаль, весна в этом году поздняя. 15 лет назад муж построил балкон, цветы ютились на лоджии, а после супруги решили сделать ограждение и пересадить их под окна.
Садовод-любитель Николай Кондрашевич: "Решетки я с окон снимал, я уже увеличил, а сначала были как у торца. Тогда ничего не было, сам варил".

Соседи, к слову, идею облагораживания, пусть и небольшой территории, одобрили. Летом, когда все в цвету, даже просят сфотографироваться в саду.
- Такая летом прелесть, красота, чем вот эти деревья обломанные. Лучше все это убрать и так засадить, и красивее сделать.

Самое первое растение, с которого началась эта цветочная история - калина. Каждую осень, уверяют хозяева, она радует глаз большими ярко-красными плодами вплоть до самых холодов.
В планах садоводов вырастить еще больше ярких цветов разных видов. Такие эксперименты, отмечают, всегда удачны.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .