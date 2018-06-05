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05.06.18 12:52 Под окнами пятиэтажки в Красноярске расположился мини-сад





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Садовод-любитель Зоя Кондрашевич: "Они каскадом идут: сначала одни цветочки, потом другие. Это для души, конечно. Утром встану, к подоконнику подойду и смотрю, что у меня сегодня расцвело. Красота!"



Сколько высажено видов, садовод не считает. Все растения, отмечает, хорошо приживаются и быстро дают плоды. Жаль, весна в этом году поздняя. 15 лет назад муж построил балкон, цветы ютились на лоджии, а после супруги решили сделать ограждение и пересадить их под окна.

Садовод-любитель Николай Кондрашевич: "Решетки я с окон снимал, я уже увеличил, а сначала были как у торца. Тогда ничего не было, сам варил".



Соседи, к слову, идею облагораживания, пусть и небольшой территории, одобрили. Летом, когда все в цвету, даже просят сфотографироваться в саду.

- Такая летом прелесть, красота, чем вот эти деревья обломанные. Лучше все это убрать и так засадить, и красивее сделать.



Самое первое растение, с которого началась эта цветочная история - калина. Каждую осень, уверяют хозяева, она радует глаз большими ярко-красными плодами вплоть до самых холодов.

В планах садоводов вырастить еще больше ярких цветов разных видов. Такие эксперименты, отмечают, всегда удачны.





О своем мини-саде Зоя Кирилловна рассказывает с упоением. Прямо у дома, под окнами, она вместе с мужем выращивает пионы, розы, георгины, колокольчики, тюльпаны, жасмин, лилии и даже вишню.Садовод-любитель Зоя Кондрашевич: "Они каскадом идут: сначала одни цветочки, потом другие. Это для души, конечно. Утром встану, к подоконнику подойду и смотрю, что у меня сегодня расцвело. Красота!"Сколько высажено видов, садовод не считает. Все растения, отмечает, хорошо приживаются и быстро дают плоды. Жаль, весна в этом году поздняя. 15 лет назад муж построил балкон, цветы ютились на лоджии, а после супруги решили сделать ограждение и пересадить их под окна.Садовод-любитель Николай Кондрашевич: "Решетки я с окон снимал, я уже увеличил, а сначала были как у торца. Тогда ничего не было, сам варил".Соседи, к слову, идею облагораживания, пусть и небольшой территории, одобрили. Летом, когда все в цвету, даже просят сфотографироваться в саду.- Такая летом прелесть, красота, чем вот эти деревья обломанные. Лучше все это убрать и так засадить, и красивее сделать.Самое первое растение, с которого началась эта цветочная история - калина. Каждую осень, уверяют хозяева, она радует глаз большими ярко-красными плодами вплоть до самых холодов.В планах садоводов вырастить еще больше ярких цветов разных видов. Такие эксперименты, отмечают, всегда удачны. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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