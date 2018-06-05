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НОВОСТИ | Общество





05.06.18 13:01 В Шушенском прошли летние спортивные игры "Сельская нива Красноярья"



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Правильно высчитать направление, наклон и силу броска - это большое умение. Городки - одна из старейших забав, и где, как не в сельской местности, жить ее талантливым игрокам. Проявить себя командам из районов края также предстоит в легкой атлетике, футболе, лапте, волейболе - и это не полный перечень дисциплин. Сборная Идринского района в боевом настроении: рассчитывает взять сразу несколько медалей.
Представитель команды Идринского района Геннадий Рудков: "У нас постоянно неплохие места занимают гири, теннис настольный, в шахматах мы можем побороться, но приехали сильный и два средних шахматиста, а могли бы занять третье место и даже второе".

Летние спортивные игры "Сельская нива Красноярья" проводятся раз в два года. В этом соревнования юбилейные. Символично, что принимает их Шушенский район: ровно 40 лет назад здесь же начиналась история сельских игр.
И.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев: "Подобный проект направлен на то, чтобы люди не только на три дня сюда приехали, но и готовились к этим соревнованиям, постоянно занимались физкультурой и спортом - это наша главная задача".

Победителем спартакиады в абсолютном зачете стала команда хозяев игр - Шушенский район, на втором месте Новоселовский, а замкнул тройку призеров Ермаковский. Все они получат сертификаты на модернизацию спортивных сооружений и приобретение инвентаря для дальнейших побед.

Анастасия ЦЫГАНКОВА





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