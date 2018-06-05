НОВОСТИ | Общество













05.06.18 13:01 В Шушенском прошли летние спортивные игры "Сельская нива Красноярья"





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Представитель команды Идринского района Геннадий Рудков: "У нас постоянно неплохие места занимают гири, теннис настольный, в шахматах мы можем побороться, но приехали сильный и два средних шахматиста, а могли бы занять третье место и даже второе".



Летние спортивные игры "Сельская нива Красноярья" проводятся раз в два года. В этом соревнования юбилейные. Символично, что принимает их Шушенский район: ровно 40 лет назад здесь же начиналась история сельских игр.

И.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев: "Подобный проект направлен на то, чтобы люди не только на три дня сюда приехали, но и готовились к этим соревнованиям, постоянно занимались физкультурой и спортом - это наша главная задача".



Победителем спартакиады в абсолютном зачете стала команда хозяев игр - Шушенский район, на втором месте Новоселовский, а замкнул тройку призеров Ермаковский. Все они получат сертификаты на модернизацию спортивных сооружений и приобретение инвентаря для дальнейших побед.



Правильно высчитать направление, наклон и силу броска - это большое умение. Городки - одна из старейших забав, и где, как не в сельской местности, жить ее талантливым игрокам. Проявить себя командам из районов края также предстоит в легкой атлетике, футболе, лапте, волейболе - и это не полный перечень дисциплин. Сборная Идринского района в боевом настроении: рассчитывает взять сразу несколько медалей.Представитель команды Идринского района Геннадий Рудков: "У нас постоянно неплохие места занимают гири, теннис настольный, в шахматах мы можем побороться, но приехали сильный и два средних шахматиста, а могли бы занять третье место и даже второе".Летние спортивные игры "Сельская нива Красноярья" проводятся раз в два года. В этом соревнования юбилейные. Символично, что принимает их Шушенский район: ровно 40 лет назад здесь же начиналась история сельских игр.И.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев: "Подобный проект направлен на то, чтобы люди не только на три дня сюда приехали, но и готовились к этим соревнованиям, постоянно занимались физкультурой и спортом - это наша главная задача".Победителем спартакиады в абсолютном зачете стала команда хозяев игр - Шушенский район, на втором месте Новоселовский, а замкнул тройку призеров Ермаковский. Все они получат сертификаты на модернизацию спортивных сооружений и приобретение инвентаря для дальнейших побед. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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