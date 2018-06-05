Закопченные сажей, но довольные лица у экспертов. Ведь появился реальный шанс убрать с улиц города дурно пахнущие автобусы. На остановке "Кардиоцентр" измеряют дымность дизельных маршруток. Для этого пришлось заручиться поддержкой ГИБДД и прокуратуры. Анализ максимально беспристрастен.
Аэрохимик аналитической лаборатории Михаил Степанов: "Мы, как пробоотборщики, не можем знать конечного результата, чтобы не было подделки результатов".
Проверка занимает пять минут, но очереди не наблюдается, даже наоборот, маршрутки растворились в воздухе.
Слухи о том, что мобильная лаборатория минприроды вышла на охоту на коптящие автобусы, распространились молниеносно. И, например, автобусы 74 маршрута магическим образом перестали доезжать до конечной. Разворачиваются раньше.
И перевозчиков можно понять, научены горьким опытом. В минувшем году эксперты проверили 240 автобусов на линии, выписали 23 протокола. Выходит, каждый десятый автобус нещадно коптит. В списке нарушителей оказалось и муниципальное предприятие. Двигатели изношенные, на ремонте экономят, а сажа оседает в легких горожан. Поэтому и готовы на жесткие меры.
И.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин: "Если штраф на первый раз, в принципе, небольшой: для юридических лиц - 100 тысяч рублей, а для ИП и должностных лиц - 20 тысяч рублей. Нас не это интересует, нас интересует, что повторное нарушение в течение трех лет влечет к отзыву лицензии или прекращению деятельности".
А водителям, которые откажутся предоставлять транспорт на проверку, грозит арест. Мобильная лаборатория будет работать до осени, каждый раз в новом месте.