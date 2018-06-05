НОВОСТИ | Общество













05.06.18 17:29 В Красноярске проверили автобусы на чистоту выхлопа





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Аэрохимик аналитической лаборатории Михаил Степанов: "Мы, как пробоотборщики, не можем знать конечного результата, чтобы не было подделки результатов".



Проверка занимает пять минут, но очереди не наблюдается, даже наоборот, маршрутки растворились в воздухе.

Слухи о том, что мобильная лаборатория минприроды вышла на охоту на коптящие автобусы, распространились молниеносно. И, например, автобусы 74 маршрута магическим образом перестали доезжать до конечной. Разворачиваются раньше.



И перевозчиков можно понять, научены горьким опытом. В минувшем году эксперты проверили 240 автобусов на линии, выписали 23 протокола. Выходит, каждый десятый автобус нещадно коптит. В списке нарушителей оказалось и муниципальное предприятие. Двигатели изношенные, на ремонте экономят, а сажа оседает в легких горожан. Поэтому и готовы на жесткие меры.

И.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин: "Если штраф на первый раз, в принципе, небольшой: для юридических лиц - 100 тысяч рублей, а для ИП и должностных лиц - 20 тысяч рублей. Нас не это интересует, нас интересует, что повторное нарушение в течение трех лет влечет к отзыву лицензии или прекращению деятельности".



А водителям, которые откажутся предоставлять транспорт на проверку, грозит арест. Мобильная лаборатория будет работать до осени, каждый раз в новом месте.





Закопченные сажей, но довольные лица у экспертов. Ведь появился реальный шанс убрать с улиц города дурно пахнущие автобусы. На остановке "Кардиоцентр" измеряют дымность дизельных маршруток. Для этого пришлось заручиться поддержкой ГИБДД и прокуратуры. Анализ максимально беспристрастен.Аэрохимик аналитической лаборатории Михаил Степанов: "Мы, как пробоотборщики, не можем знать конечного результата, чтобы не было подделки результатов".Проверка занимает пять минут, но очереди не наблюдается, даже наоборот, маршрутки растворились в воздухе.Слухи о том, что мобильная лаборатория минприроды вышла на охоту на коптящие автобусы, распространились молниеносно. И, например, автобусы 74 маршрута магическим образом перестали доезжать до конечной. Разворачиваются раньше.И перевозчиков можно понять, научены горьким опытом. В минувшем году эксперты проверили 240 автобусов на линии, выписали 23 протокола. Выходит, каждый десятый автобус нещадно коптит. В списке нарушителей оказалось и муниципальное предприятие. Двигатели изношенные, на ремонте экономят, а сажа оседает в легких горожан. Поэтому и готовы на жесткие меры.И.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин: "Если штраф на первый раз, в принципе, небольшой: для юридических лиц - 100 тысяч рублей, а для ИП и должностных лиц - 20 тысяч рублей. Нас не это интересует, нас интересует, что повторное нарушение в течение трех лет влечет к отзыву лицензии или прекращению деятельности".А водителям, которые откажутся предоставлять транспорт на проверку, грозит арест. Мобильная лаборатория будет работать до осени, каждый раз в новом месте. Владимир ЖАРИНОВ













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