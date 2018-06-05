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05.06.18 17:33 Ветераны полиции нашли место захоронения красноярского полицмейстера





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Ветеран красноярской полиции Татьяна Игнатова: "В дальнейшем мы найдем более подробную информацию и об этом человеке, и о других сотрудниках, которые служили на благо города Красноярска и на благо народа".



Время пощадило вековое захоронение, оно сохранилось хорошо. Но чтобы расшифровать надпись, потребовалась помощь криминалистов. Эксперты разобрали надпись на немецком: "Покойся с миром", а дальше имя, это действительно глава городской полиции начала 20-го века, и годы жизни.



Судьба у Отто фон Дитмара была непростая. Потомственный дворянин родился в Европейской части России, но уехал в Сибирь. В 1905 получил пост полицмейстера Красноярска. Проявить себя не успел: меньше чем через месяц был убит.

Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Убийство полицмейстера на глазах у жены и детей являлось актом терроризма со стороны эсеровцев. Первым, единственным и, надеюсь, последним терактом в Сибири".



Пока это единственная найденная в краевом центре могила полицмейстера. Правоохранители уже выяснили: в Красноярске родных у погибшего нет. Но век забвения подошел к концу - теперь за могилой будут приглядывать его коллеги.





Правоохранители сегодня в белой форме. День праздничный - 300 лет полиции России. Но начальник Красноярских слуг закона Геннадий Березин встречает юбилей в неожиданном месте, на кладбище. Здесь, под кованным черным крестом, покоится его коллега, который 100 лет назад точно так же возглавлял полицию Красноярска. Могилу Отто фон Дитмара нашла ветеран МВД Татьяна Игнатова. О том, что место последнего упокоения полицмейстера - Троицкое кладбище, прочитала в книге.Ветеран красноярской полиции Татьяна Игнатова: "В дальнейшем мы найдем более подробную информацию и об этом человеке, и о других сотрудниках, которые служили на благо города Красноярска и на благо народа".Время пощадило вековое захоронение, оно сохранилось хорошо. Но чтобы расшифровать надпись, потребовалась помощь криминалистов. Эксперты разобрали надпись на немецком: "Покойся с миром", а дальше имя, это действительно глава городской полиции начала 20-го века, и годы жизни.Судьба у Отто фон Дитмара была непростая. Потомственный дворянин родился в Европейской части России, но уехал в Сибирь. В 1905 получил пост полицмейстера Красноярска. Проявить себя не успел: меньше чем через месяц был убит.Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Убийство полицмейстера на глазах у жены и детей являлось актом терроризма со стороны эсеровцев. Первым, единственным и, надеюсь, последним терактом в Сибири".Пока это единственная найденная в краевом центре могила полицмейстера. Правоохранители уже выяснили: в Красноярске родных у погибшего нет. Но век забвения подошел к концу - теперь за могилой будут приглядывать его коллеги. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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