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06.06.18 09:16 В Мотыгинском районе из-за лесных пожаров введён режим ЧС





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Большую часть очагов пожара удалось локализовать, но лишь частично. Пожары начались в труднодоступной зоне, по версии специалистов, причина их возникновения - грозы. По данным на 18 часов 5 июня в Красноярском крае идёт борьба с десятью лесными пожарами, их площадь 619 гектаров. В министерстве сельского хозяйства уверяют: ситуация в регионе под контролем.











В Мотыгинском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Уже шесть дней специалисты лесопожарного центра борются с огнём. В районе стихия бушует сразу на шести участках, по последним данным, пламя в общей сложности захватило 5 гектаров леса.Большую часть очагов пожара удалось локализовать, но лишь частично. Пожары начались в труднодоступной зоне, по версии специалистов, причина их возникновения - грозы. По данным на 18 часов 5 июня в Красноярском крае идёт борьба с десятью лесными пожарами, их площадь 619 гектаров. В министерстве сельского хозяйства уверяют: ситуация в регионе под контролем.







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