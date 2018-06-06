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НОВОСТИ | Общество





06.06.18 09:39 В Красноярске провели генеральную уборку берегов Енисея



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Уборка должная быть весёлой, считают организаторы субботника. Под звуки аккордеона раздают перчатки, жилеты, бейсболки - и в путь, прочёсывать лес. Даже для 200 человек, которые в этот день пришли убирать остров Молокова, работы оказалось немало. "КамАЗы" наполнялись до краёв. В итоге собрали целых три железнодорожных вагона отходов - покрышки, мангалы и многое другое.

Свой вклад в субботник внёс и мэр Красноярска. Под недоумённые взгляды загорающих глава города вылавливал в реке остатки чужого пикника - пакеты в Енисее, к сожалению, не редкость. Сергей Ерёмин отметил, что проявить гражданскую активность и засучить рукава сможет каждый.

"У нас с этого года будет очень много точек приложения для горожан. Можно работать на обычных субботниках, в парках, скверах, на общественных пространствах. Можно работать вдоль нашего прекрасного Енисея", - рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Подобные "Аквасубботники" будут проводить до конца сентября, расписание скоро опубликуют на сайте городской администрации. Ну а тех, кто одержал победу в борьбе за чистый город, ждал заслуженный обед из полевой кухни.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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