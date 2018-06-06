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НОВОСТИ | Происшествия
06.06.18 11:12
Пропавший в Красноярске школьник найден живым и здоровым
Фото
Жив и здоров. В Красноярске пропавшего 11-летнего мальчика нашли полицейские. Ребёнок ушёл из дома 3 июня, сегодня, спустя три дня, его нашли стражи порядка - школьник прогуливался по Черёмушкам. Известно, что ранее мальчик уже уходил из дома.
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