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06.06.18 11:12 Пропавший в Красноярске школьник найден живым и здоровым





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Жив и здоров. В Красноярске пропавшего 11-летнего мальчика нашли полицейские. Ребёнок ушёл из дома 3 июня, сегодня, спустя три дня, его нашли стражи порядка - школьник прогуливался по Черёмушкам. Известно, что ранее мальчик уже уходил из дома.











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