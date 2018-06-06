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06.06.18 11:45 Как получить финансирование для малого и среднего бизнеса под 6%





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"Мы как Банк России со своей стороны это направление активно поддерживаем. Принимаем специальные нормы, чтобы банкам было выгодно кредитовать малый и средний бизнес", - отметил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



Сейчас выгодно - это под 10 процентов годовых. Но может быть и меньше - 6 или 6,5, если бизнес работает в приоритетных для государства направлениях - строительство, здравоохранение или сельское хозяйство. "Если предприниматель совсем начинающий, только встаёт на ноги, то ему, скорее, надо обратиться в бизнес-МФО или в микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования", - рекомендует руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



Такие МФО найдутся почти в каждом регионе. Поддержка из бюджета позволяет им снижать ставки до 6% годовых. Деловому человеку предложат заём от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей. Но это пока. В Госдуме уже собираются законодательно увеличить сумму до пяти миллионов.



Кроме банковского кредитования и микрофинансового займа найдётся и ещё пара интересных вариантов для малого и среднего бизнеса. Первый - лизинг - достаточно популярный. От кредита он отличается тем, что вы берёте не деньги, например, на оборудование, а само оборудование в долгосрочную аренду и можете в конце концов выкупить его по остаточной стоимости. Второй - факторинг - для тех, кто не может ждать, когда заказчик оплатит услугу. В этом случае появляется посредник. Он даст денег прямо сейчас, потом возьмёт своё с заказчика, ну и немного с вас - за услугу.



В общем, на вопрос, где взять денег, ответов много. Единственное - брать надо с умом. Всё-таки ещё отдавать придётся.



Где взять денег - вот вечный вопрос, и для бизнеса в том числе. Особенно если вы руководитель малого или среднего предприятия и нуждаетесь в средствах прямо сейчас. Многое зависит от того, как долго вы в бизнесе. Если опыт накоплен, эксперты говорят - идите в банк. Почти наверняка вас ознакомят со специальной программой кредитования. Доступность которой, причём, повышается каждый год. То есть процентная ставка снижается."Мы как Банк России со своей стороны это направление активно поддерживаем. Принимаем специальные нормы, чтобы банкам было выгодно кредитовать малый и средний бизнес", - отметил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.Сейчас выгодно - это под 10 процентов годовых. Но может быть и меньше - 6 или 6,5, если бизнес работает в приоритетных для государства направлениях - строительство, здравоохранение или сельское хозяйство. "Если предприниматель совсем начинающий, только встаёт на ноги, то ему, скорее, надо обратиться в бизнес-МФО или в микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования", - рекомендует руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.Такие МФО найдутся почти в каждом регионе. Поддержка из бюджета позволяет им снижать ставки до 6% годовых. Деловому человеку предложат заём от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей. Но это пока. В Госдуме уже собираются законодательно увеличить сумму до пяти миллионов.В общем, на вопрос, где взять денег, ответов много. Единственное - брать надо с умом. Всё-таки ещё отдавать придётся. Владислав ТАМОШАУСКАС











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