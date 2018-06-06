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06.06.18 11:40 Красноярские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку





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После экзамена можно, как говорится, выдохнуть. По личному опыту можем сказать: эмоциональное равновесие на ЕГЭ подрывается именно из-за тотальной проверки - металлоискателем, камерами видеонаблюдения и пристальным взглядом контролёров, которые реагируют на каждый звук. Тут даже 100-процентная уверенность в своих знаниях снижается и перебивается нервозностью.



"Безусловно эти факторы влияют, хотя смысл экзамена должен быть не в том, чтобы деморализовать ребёнка и чтобы он наделал ошибок. Психологически ребёнок не готов к тому, что его проверяют, ощупывают, давят взглядом, и он может просто потерять свой результат", - отмечает психолог Инна Драчёва.



Родителям психологи советуют за сутки до ЕГЭ дать ребёнку отдохнуть от повторений. А выпускникам на экзамене применить правило "трёх НЕ": не смотреть по сторонам, не думать о своих ошибках и не начинать со сложных заданий.



На входе - тщательная проверка контролёров. С собой только паспорт и гелевая ручка. Тех, кто взял бутылку воды, заставляют снимать этикетку. Ещё одна проверка перед входом в кабинет, короткий инструктаж, и тест начался. Экзамен длится 3,5 часа. В это время за учеников переживают преподаватели.После экзамена можно, как говорится, выдохнуть. По личному опыту можем сказать: эмоциональное равновесие на ЕГЭ подрывается именно из-за тотальной проверки - металлоискателем, камерами видеонаблюдения и пристальным взглядом контролёров, которые реагируют на каждый звук. Тут даже 100-процентная уверенность в своих знаниях снижается и перебивается нервозностью."Безусловно эти факторы влияют, хотя смысл экзамена должен быть не в том, чтобы деморализовать ребёнка и чтобы он наделал ошибок. Психологически ребёнок не готов к тому, что его проверяют, ощупывают, давят взглядом, и он может просто потерять свой результат", - отмечает психолог Инна Драчёва.Родителям психологи советуют за сутки до ЕГЭ дать ребёнку отдохнуть от повторений. А выпускникам на экзамене применить правило "трёх НЕ": не смотреть по сторонам, не думать о своих ошибках и не начинать со сложных заданий. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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