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06.06.18 11:44 В Красноярске водители устроили драку на перекрёстке





Видео: VK.com



В Красноярске на перекрёстке улиц Киренского и Советской подрались водители. Сначала мужчина в чёрном воинственно подошёл к ехавшей сзади иномарке. Перепалка переросла в рукопашную. Прекратить вакханалию пытался водитель ещё одной иномарки. В полиции сообщили, что заявление к ним не поступало.







В Красноярске на перекрёстке улиц Киренского и Советской подрались водители. Сначала мужчина в чёрном воинственно подошёл к ехавшей сзади иномарке. Перепалка переросла в рукопашную. Прекратить вакханалию пытался водитель ещё одной иномарки. В полиции сообщили, что заявление к ним не поступало.







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