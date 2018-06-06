НОВОСТИ | Общество













06.06.18 17:42 В Красноярске открыли мемориальную доску в память о Валерии Зубове





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Сергей Комарицын, политолог: "Он её строил сам, была такая практика в советские времена: коробку ставили строители, а до ума доводили сами жители. В этой квартире он прожил до конца своей жизни".



Ирина Казакова, родственница В.М.Зубова: "У него было любимое место - кабинет, он сам сделал полки для книг и там была огромная библиотека".



Людмила Урчукова, житель дома на ул.Менжинского: "Когда в выходные воду отключали, а Валерий Михайлович на даче, мы всем двором ждали, когда он вернётся. Только приехал - сразу подогнали технику, и ямы потом засыпали, и заасфальтировали, всё, порядок".



Валерий Зубов вырос в семье геологов, сменил 20 школ, его родиной стал Красноярский край. В Сибирь приехал по собственному желанию после Московского университета. Самый молодой декан, кандидат, потом доктор экономических наук. Губернаторские выборы выиграл в самый тяжёлый для страны период. За него проголосовало более 70 процентов избирателей. Для края абсолютный рекорд.



Геннадий Рукша, заслуженный работник культуры: "Пришёл на переломе, менялся один общественно-политический строй на другой. И этот перелом выдвигал новых людей, интеллектуальный человек, мыслящий совершенно иными категориями".



Евгения Бухарова, профессор кафедры социально-экономического планирования СФУ:

"Создал сильную школу экономистов в Красноярске и в Красноярском крае. Он не прерывал связи с университетом и со студентами, постоянно с ними встречался, находил время читать лекции".



9 мая 2018-го Валерию Зубову могло бы исполниться 65 лет.



Почтить память экс-губернатора приехали бывшие коллеги, вышли соседи. Зубовы жили на Менжинского с 84-го. По нынешним меркам обычная панелька, по тем временам - хорошая четырёхкомнатная квартира, другого жилья экс-губернатор, депутат Госдумы нескольких созывов в Красноярске так и не заимел.Сергей Комарицын, политолог: "Он её строил сам, была такая практика в советские времена: коробку ставили строители, а до ума доводили сами жители. В этой квартире он прожил до конца своей жизни".Ирина Казакова, родственница В.М.Зубова: "У него было любимое место - кабинет, он сам сделал полки для книг и там была огромная библиотека".Людмила Урчукова, житель дома на ул.Менжинского: "Когда в выходные воду отключали, а Валерий Михайлович на даче, мы всем двором ждали, когда он вернётся. Только приехал - сразу подогнали технику, и ямы потом засыпали, и заасфальтировали, всё, порядок".Валерий Зубов вырос в семье геологов, сменил 20 школ, его родиной стал Красноярский край. В Сибирь приехал по собственному желанию после Московского университета. Самый молодой декан, кандидат, потом доктор экономических наук. Губернаторские выборы выиграл в самый тяжёлый для страны период. За него проголосовало более 70 процентов избирателей. Для края абсолютный рекорд.Геннадий Рукша, заслуженный работник культуры: "Пришёл на переломе, менялся один общественно-политический строй на другой. И этот перелом выдвигал новых людей, интеллектуальный человек, мыслящий совершенно иными категориями".Евгения Бухарова, профессор кафедры социально-экономического планирования СФУ:"Создал сильную школу экономистов в Красноярске и в Красноярском крае. Он не прерывал связи с университетом и со студентами, постоянно с ними встречался, находил время читать лекции".9 мая 2018-го Валерию Зубову могло бы исполниться 65 лет. Евгения ПЛОТНИКОВА











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