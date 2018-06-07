НОВОСТИ | Общество













07.06.18 08:49 Несостоявшиеся клиенты фитнес-клуба не могут вернуть деньги за абонементы





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"Предложил вернуть мне деньги, так как данная ситуация меня не устраивает. На что мне сказали, что деньги вернуть не могут. Предложили ходить в другой клуб на левом берегу, на Водопьянова, либо продавать его самим", - рассказал обманутый клиент Дмитрий Евсюков.



В одном из клубов этой сети вежливо и с улыбкой от комментариев отказались. Руководства якобы не оказалось на работе. В городской полиции сообщили, что мошенничества здесь не усмотрели. Просто одна из сторон не выполнила обязательства. Суды уже встали на защиту обманутых клиентов. Тридцать человек должны получить 600 тысяч, но приставы пока не могут взыскать деньги. Оказалось, что фитнес-империя "Red" оформлена на одно юрлицо, а так и не открывшийся зал на правобережье числится на другом, у которого на счетах нули.



"Задолженность планируют погасить. Намерения такие есть, но в настоящее время нет возможности, поэтому требуется дополнительное время для решения этой проблемы", - пояснила сотрудник пресс-службы ФССП по Красноярскому краю Валентина Ермолаева.



Если деньги так и не найдутся, виновнику грозит до двух лет лишения свободы за игнорирование решения суда. Обманутым клиентам остаётся одно утешение: погода сейчас в Красноярске хорошая и тренироваться можно на свежем воздухе. Благо открытые спортплощадки есть почти в каждом дворе города.



Красноярец Дмитрий купил абонементы в фитнес-клуб "Red" для жены и себя. Но вместо стального пресса и бицепсов к пляжному сезону от переживаний только лишний вес набрал. Спортзал в торговом центре "Красноярье" так и не открылся. А деньги за оплаченную услугу возвращать отказались."Предложил вернуть мне деньги, так как данная ситуация меня не устраивает. На что мне сказали, что деньги вернуть не могут. Предложили ходить в другой клуб на левом берегу, на Водопьянова, либо продавать его самим", - рассказал обманутый клиент Дмитрий Евсюков.В одном из клубов этой сети вежливо и с улыбкой от комментариев отказались. Руководства якобы не оказалось на работе. В городской полиции сообщили, что мошенничества здесь не усмотрели. Просто одна из сторон не выполнила обязательства. Суды уже встали на защиту обманутых клиентов. Тридцать человек должны получить 600 тысяч, но приставы пока не могут взыскать деньги. Оказалось, что фитнес-империя "Red" оформлена на одно юрлицо, а так и не открывшийся зал на правобережье числится на другом, у которого на счетах нули."Задолженность планируют погасить. Намерения такие есть, но в настоящее время нет возможности, поэтому требуется дополнительное время для решения этой проблемы", - пояснила сотрудник пресс-службы ФССП по Красноярскому краю Валентина Ермолаева.Если деньги так и не найдутся, виновнику грозит до двух лет лишения свободы за игнорирование решения суда. Обманутым клиентам остаётся одно утешение: погода сейчас в Красноярске хорошая и тренироваться можно на свежем воздухе. Благо открытые спортплощадки есть почти в каждом дворе города. Роман РЫКОВ











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