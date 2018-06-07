АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





07.06.18 08:49 Несостоявшиеся клиенты фитнес-клуба не могут вернуть деньги за абонементы



Фото
Красноярец Дмитрий купил абонементы в фитнес-клуб "Red" для жены и себя. Но вместо стального пресса и бицепсов к пляжному сезону от переживаний только лишний вес набрал. Спортзал в торговом центре "Красноярье" так и не открылся. А деньги за оплаченную услугу возвращать отказались.

"Предложил вернуть мне деньги, так как данная ситуация меня не устраивает. На что мне сказали, что деньги вернуть не могут. Предложили ходить в другой клуб на левом берегу, на Водопьянова, либо продавать его самим", - рассказал обманутый клиент Дмитрий Евсюков.

В одном из клубов этой сети вежливо и с улыбкой от комментариев отказались. Руководства якобы не оказалось на работе. В городской полиции сообщили, что мошенничества здесь не усмотрели. Просто одна из сторон не выполнила обязательства. Суды уже встали на защиту обманутых клиентов. Тридцать человек должны получить 600 тысяч, но приставы пока не могут взыскать деньги. Оказалось, что фитнес-империя "Red" оформлена на одно юрлицо, а так и не открывшийся зал на правобережье числится на другом, у которого на счетах нули.

"Задолженность планируют погасить. Намерения такие есть, но в настоящее время нет возможности, поэтому требуется дополнительное время для решения этой проблемы", - пояснила сотрудник пресс-службы ФССП по Красноярскому краю Валентина Ермолаева.

Если деньги так и не найдутся, виновнику грозит до двух лет лишения свободы за игнорирование решения суда. Обманутым клиентам остаётся одно утешение: погода сейчас в Красноярске хорошая и тренироваться можно на свежем воздухе. Благо открытые спортплощадки есть почти в каждом дворе города.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .