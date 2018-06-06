НОВОСТИ | Общество













06.06.18 19:41 Покупатель "Тойоты" вновь не смог забрать свой автомобиль





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"Сейчас они на них ездить не смогут, потому что "Тойота-Банк" удерживает паспорта транспортных средств, оригиналов нет. Но мы налагаем аресты на эти паспорта. И когда эти машины юридически очистятся, граждане получат ещё неустойку в размере стоимости автомобиля", - пояснила юрист Оксана Яковлева.







Покупатель "Тойоты" снова не смог забрать свой автомобиль с парковки компании. Якобы приставы должны это сделать вместе со следователями, ведь возбуждено уголовное дело. Напомним, что на парковке находятся 38 арестованных машин. Часть обманутых покупателей судятся с дилером - компанией "Крепость", а часть - с представительством "Тойоты" в Москве. Последние заявили, что завтра всё же смогут забрать два своих автомобиля."Сейчас они на них ездить не смогут, потому что "Тойота-Банк" удерживает паспорта транспортных средств, оригиналов нет. Но мы налагаем аресты на эти паспорта. И когда эти машины юридически очистятся, граждане получат ещё неустойку в размере стоимости автомобиля", - пояснила юрист Оксана Яковлева.











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