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НОВОСТИ | Общество





07.06.18 08:52 Студенты красноярского техникума лишились единственного прямого маршрута до места учёбы



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Километровые прогулки по городским улицам для Александра Крылова теперь ежедневны. Полезно, но делает это будущий слесарь вынужденно. Единственный автобус до учёбы изменил схему движения. Путь до остановки вырос в несколько раз. Раньше соединял студенческое общежитие и учебное учреждение 65-й маршрут. Но с начала июня автобусы пустили по "Красрабу", а это километровое расстояние. Другой удобной альтернативы нет. Некоторые ездят с пересадками. А когда стипендия, всего 600 рублей, заканчивается, ходят пешком.

Сейчас в общежитии числится 209 студентов. И большинству из них дополнительные расходы - непосильная ноша. Некоторые вырвались из неблагополучных семей. Другие и вовсе росли без родителей. В департаменте транспорта разводят руками: да, детей жалко. С 10 июня по проездной карте начнут действовать льготы на вторую пересадку. И это всё, что могут предложить чиновники.

"К сожалению, организовать беспересадочную маршрутную сеть невозможно. Этого и в мире нет, и в любом другом городе. Для этого и прорабатываются различные тарифные планы", - пояснил начальник отдела организации перевозок и дорожного движения Красноярска Игорь Манченко.

Если ситуация не поменяется, студентам и дальше придётся дважды в день совершать километровые прогулки. Может, это покажется ерундой - организм молодой, и не такое стерпит, но что такое километр в 30-градусный мороз? А это испытают на себе сотни детей, которым и без того в жизни пришлось несладко.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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