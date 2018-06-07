НОВОСТИ | Общество













07.06.18 08:52 Студенты красноярского техникума лишились единственного прямого маршрута до места учёбы





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Сейчас в общежитии числится 209 студентов. И большинству из них дополнительные расходы - непосильная ноша. Некоторые вырвались из неблагополучных семей. Другие и вовсе росли без родителей. В департаменте транспорта разводят руками: да, детей жалко. С 10 июня по проездной карте начнут действовать льготы на вторую пересадку. И это всё, что могут предложить чиновники.



"К сожалению, организовать беспересадочную маршрутную сеть невозможно. Этого и в мире нет, и в любом другом городе. Для этого и прорабатываются различные тарифные планы", - пояснил начальник отдела организации перевозок и дорожного движения Красноярска Игорь Манченко.



Если ситуация не поменяется, студентам и дальше придётся дважды в день совершать километровые прогулки. Может, это покажется ерундой - организм молодой, и не такое стерпит, но что такое километр в 30-градусный мороз? А это испытают на себе сотни детей, которым и без того в жизни пришлось несладко.



Километровые прогулки по городским улицам для Александра Крылова теперь ежедневны. Полезно, но делает это будущий слесарь вынужденно. Единственный автобус до учёбы изменил схему движения. Путь до остановки вырос в несколько раз. Раньше соединял студенческое общежитие и учебное учреждение 65-й маршрут. Но с начала июня автобусы пустили по "Красрабу", а это километровое расстояние. Другой удобной альтернативы нет. Некоторые ездят с пересадками. А когда стипендия, всего 600 рублей, заканчивается, ходят пешком.Сейчас в общежитии числится 209 студентов. И большинству из них дополнительные расходы - непосильная ноша. Некоторые вырвались из неблагополучных семей. Другие и вовсе росли без родителей. В департаменте транспорта разводят руками: да, детей жалко. С 10 июня по проездной карте начнут действовать льготы на вторую пересадку. И это всё, что могут предложить чиновники."К сожалению, организовать беспересадочную маршрутную сеть невозможно. Этого и в мире нет, и в любом другом городе. Для этого и прорабатываются различные тарифные планы", - пояснил начальник отдела организации перевозок и дорожного движения Красноярска Игорь Манченко.Если ситуация не поменяется, студентам и дальше придётся дважды в день совершать километровые прогулки. Может, это покажется ерундой - организм молодой, и не такое стерпит, но что такое километр в 30-градусный мороз? А это испытают на себе сотни детей, которым и без того в жизни пришлось несладко. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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