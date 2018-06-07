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07.06.18 09:00 В Красноярске подвели итоги праймериз "Единой России"



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В предварительном голосовании приняли участие почти 34 тысячи красноярцев. Из них более четырёх тысяч опробовали новый формат - проголосовали онлайн. Для сравнения, в 2016 году свой голос отдали 20 тысяч человек.

"Эти цифры являются свидетельством того, что эта процедура становится всё более популярной, точнее, вызывает всё большее доверие. Как со стороны самих участников - кандидатов, которые активно включились в агитационную стадию предварительного голосования, так и с точки зрения горожан, которые понимают, что от их голоса зависит, кто будет представлять их интересы в городском совете", - подчеркнул секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко.

Списки победителей уже опубликованы на сайте партии. По одномандатным округам наибольшую поддержку получили как новые лица, так и действующие депутаты Горсовета - Андрей Козиков, Виталий Дроздов, Марина Малышева, Елена Курамшина. С большим отрывом вышла вперёд Наталья Фирюлина, за неё отдали свои голоса 12810 человек. Она возглавляет пятёрку победителей по общепартийному списку. Причём все остальные фамилии в нём - это участники, которые только начинают свою политическую жизнь, представители производственного сектора, здравоохранения, малого и среднего бизнеса.

Кандидатов партии в городской совет депутатов определят на краевой конференции "Единой России" в июле. Именно они поборются за депутатские мандаты на выборах в сентябре.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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