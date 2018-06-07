СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






07.06.18 19:03 Первый зам главы Красноярска проверил работу подрядчиков на улице Железнодорожников



Фото
Первый заместитель главы Красноярска лично проверил работу подрядчиков на участке улицы Железнодорожников. Организация, выполнив работы, оставила после себя развороченный газон, а на дороге вместо асфальта оказался кирпич. Это далеко не единственный случай, подобных участков более двух тысяч. Такое положение дел не устраивает власти. По их словам, подрядчиков еженедельно инспектируют и штрафуют в случае некачественного ремонта. Но даже такие меры не позволяют сохранить благоустройство города.

"Неоднократно обращаем внимание, что работы выполняются как попало. Разрывают один участок, бросают, начинают работы на новом участке. Там, где асфальт, должен быть асфальт; там, где газон, должен быть газон. Благоустройство должно быть восстановлено в том виде, в котором оно было до начала производства работ", - подчеркнул первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Также власти отметили, что в рамках проекта "Убрать всё лишнее" в городе демонтируют более 29 километров различных ограждений, которые по разным причинам не соответствуют нормам.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .