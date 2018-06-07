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07.06.18 19:03 Первый зам главы Красноярска проверил работу подрядчиков на улице Железнодорожников





Фото Первый заместитель главы Красноярска лично проверил работу подрядчиков на участке улицы Железнодорожников. Организация, выполнив работы, оставила после себя развороченный газон, а на дороге вместо асфальта оказался кирпич. Это далеко не единственный случай, подобных участков более двух тысяч. Такое положение дел не устраивает власти. По их словам, подрядчиков еженедельно инспектируют и штрафуют в случае некачественного ремонта. Но даже такие меры не позволяют сохранить благоустройство города.



"Неоднократно обращаем внимание, что работы выполняются как попало. Разрывают один участок, бросают, начинают работы на новом участке. Там, где асфальт, должен быть асфальт; там, где газон, должен быть газон. Благоустройство должно быть восстановлено в том виде, в котором оно было до начала производства работ", - подчеркнул первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.



Также власти отметили, что в рамках проекта "Убрать всё лишнее" в городе демонтируют более 29 километров различных ограждений, которые по разным причинам не соответствуют нормам.













АРХИВ

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