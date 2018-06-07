НОВОСТИ | Общество













07.06.18 19:04 В Красноярске частично перекроют улицу Водопьянова





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"Для удобства пассажиров в районе дома 17-а по ул.Светлогорской будет организован дополнительный временный остановочный пункт. После окончания всех работ движение общественного транспорта будет восстановлено", - сообщил начальник отдела департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко.











Жителям Северного разрешат ездить по тротуару. Мера вынужденная - на три дня с 23 часов 9 июня и до 23 часов 12 июня участок улицы Водопьянова будет перекрыт. Там рабочие сделают ливневую канализацию. Автомобилистов просят объезжать этот участок через соседние улицы. Проехать по Водопьянова будет можно, но движение станет односторонним и только по тротуару. Ремонт повлияет и на жизнь пассажиров автобусов - маршруты №8 и 99 изменят схему движения."Для удобства пассажиров в районе дома 17-а по ул.Светлогорской будет организован дополнительный временный остановочный пункт. После окончания всех работ движение общественного транспорта будет восстановлено", - сообщил начальник отдела департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко.







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