НОВОСТИ | Общество













08.06.18 08:36 В Красноярске при реконструкции исторического дома нашли клад





Фото



"Вещи разноплановые, явно разных периодов. Но об одной находке могу сказать подробнее. Это денежные купюры. Они были аккуратно завёрнуты в газету, на которой удивительным образом сохранилась дата выпуска: август 1922 года", - рассказал генеральный директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.



Деньги от советской власти спрятали под полом и за печкой в историческом здании в центре Красноярска. В начале прошлого века квартиры в доме мещанина Коломейцева сдавались в наём. Сейчас объект культурного наследия восстанавливают. В ходе работ и был найден клад.



"Во-первых, написано заявление в полицию, как положено. Назначена историко-культурная экспертиза всех этих предметов. Если эксперт признаёт их ценность, всё это дело передаётся государству", - пояснил глава администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.



Свою часть клада смогут получить и рабочие, которые нашли сокровища вековой давности. Если же экспертиза не найдёт ценности в находке, то предметы быта, банкноты, облигации обретут новое место жизни - в музее.



В Красноярске приступили к реконструкции исторического квартала на Горького. И не исключено, что здесь тоже могут быть найдены подобные сокровища. Ведь в этих домах жили видные врачи, купцы - представители состоятельных сословий.



Ещё век назад две эти бумажки стоили целое состояние, а теперь представляют лишь коллекционную ценность. До революции 1500 рублей были зарплатой за несколько месяцев генерала или высокопоставленного чиновника. Для сравнения: кухарка или дворник получали около 10 рублей в месяц. Банкноты внушительным номиналом стали лишь частью того клада, который обнаружили в Красноярске. Здесь облигации, серебряная ложка, пуговицы, зажигалка, даже стиральный порошок."Вещи разноплановые, явно разных периодов. Но об одной находке могу сказать подробнее. Это денежные купюры. Они были аккуратно завёрнуты в газету, на которой удивительным образом сохранилась дата выпуска: август 1922 года", - рассказал генеральный директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.Деньги от советской власти спрятали под полом и за печкой в историческом здании в центре Красноярска. В начале прошлого века квартиры в доме мещанина Коломейцева сдавались в наём. Сейчас объект культурного наследия восстанавливают. В ходе работ и был найден клад."Во-первых, написано заявление в полицию, как положено. Назначена историко-культурная экспертиза всех этих предметов. Если эксперт признаёт их ценность, всё это дело передаётся государству", - пояснил глава администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.Свою часть клада смогут получить и рабочие, которые нашли сокровища вековой давности. Если же экспертиза не найдёт ценности в находке, то предметы быта, банкноты, облигации обретут новое место жизни - в музее.В Красноярске приступили к реконструкции исторического квартала на Горького. И не исключено, что здесь тоже могут быть найдены подобные сокровища. Ведь в этих домах жили видные врачи, купцы - представители состоятельных сословий. Владимир БОГОМОЛОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













