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| НОВОСТИ | Общество
|08.06.18 08:36 В Красноярске при реконструкции исторического дома нашли клад
Ещё век назад две эти бумажки стоили целое состояние, а теперь представляют лишь коллекционную ценность. До революции 1500 рублей были зарплатой за несколько месяцев генерала или высокопоставленного чиновника. Для сравнения: кухарка или дворник получали около 10 рублей в месяц. Банкноты внушительным номиналом стали лишь частью того клада, который обнаружили в Красноярске. Здесь облигации, серебряная ложка, пуговицы, зажигалка, даже стиральный порошок.
"Вещи разноплановые, явно разных периодов. Но об одной находке могу сказать подробнее. Это денежные купюры. Они были аккуратно завёрнуты в газету, на которой удивительным образом сохранилась дата выпуска: август 1922 года", - рассказал генеральный директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.
Деньги от советской власти спрятали под полом и за печкой в историческом здании в центре Красноярска. В начале прошлого века квартиры в доме мещанина Коломейцева сдавались в наём. Сейчас объект культурного наследия восстанавливают. В ходе работ и был найден клад.
"Во-первых, написано заявление в полицию, как положено. Назначена историко-культурная экспертиза всех этих предметов. Если эксперт признаёт их ценность, всё это дело передаётся государству", - пояснил глава администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.
Свою часть клада смогут получить и рабочие, которые нашли сокровища вековой давности. Если же экспертиза не найдёт ценности в находке, то предметы быта, банкноты, облигации обретут новое место жизни - в музее.
В Красноярске приступили к реконструкции исторического квартала на Горького. И не исключено, что здесь тоже могут быть найдены подобные сокровища. Ведь в этих домах жили видные врачи, купцы - представители состоятельных сословий.
Владимир БОГОМОЛОВ
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