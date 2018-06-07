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НОВОСТИ | Общество





07.06.18 19:25 В Красноярске прошёл поэтический вечер под открытым небом



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Под мелодичные звуки этнической музыки и джаза набережная Енисея погрузилась в поэтическое настроение. На сцену выходили молодые поэты, чиновники, пятилетние дети и пенсионеры - никаких ограничений по социальному положению и возрасту. Стихи на первом плане.

"Городской амфибрахий" - так называется этот музыкально-поэтический перформанс. За три года из небольшого мероприятия он вырос в событие городского значения. Заявок на участие поступило так много, что организаторам пришлось проводить конкурс. Выбрали 50 лучших чтецов.

"Мы говорим о высоком, о поэзии, о том, что Красноярск отличается, у него есть своя особая искорка поэтическая, которая выражена в стихах наших современных поэтов", - сказал руководитель главного управления культуры Красноярска Сергей Костюков.

В управлении культуры отметили, по примеру Москвы и Санкт-Петербурга город созрел для масштабных творческих проектов. Поэтический вечер под открытым небом был приурочен ко дню города. Впереди ещё много праздничных мероприятий. Ближайшее состоится в субботу, 9 июня на Театральной площади, красноярцам покажут мюзикл, духовой оркестр сыграет поп-композиции и рок-н-ролл, выступит хоровой ансамбль.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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