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07.06.18 19:10 В Красноярске решено сохранить форму публичных слушаний



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Вот так в Красноярске проходят публичные слушания. Либо никто не приходит, либо, наоборот, полный зал. Администрация Красноярска предложила упразднить такие мероприятия, ведь на них конструктивный диалог тонет в море эмоций. Проект предложения даже был внесён в красноярский горсовет. Вместо этого было предложено сместить акценты на Интернет - размещать в сети проекты градостроительных решений, принимать предложения и голосовать. Всё это с помощью сайта госуслуг, где не накрутишь голоса и не выскажешься под чужим именем. Проект решения даже был внесён в красноярский горсовет, но встретил в публичном пространстве настоящий вал возмущения.

"В этой ситуации, видя непонимание, негатив, мнение, что есть заговор со стороны администрации или горсовета, чтобы людей отстранить от принятия решений. Мы говорим - нет, мы максимально заинтересованы в донесении информации", - подчеркнул заместитель председателя Красноярского горсовета Виталий Дроздов.

Чиновники от архитектуры уже доработали своё предложение. Теперь в обсуждениях смогут принять участие ещё больше красноярцев. До публичных слушаний новый проект легко будет найти на специальном интернет-сайте. Также с ним можно будет ознакомиться в администрации города или соответствующего района.

"Предусмотрено обсуждение в форме информационных стендов. Обязательно проводится экспозиции. Люди могут подойти и проконсультироваться по любому вопросу из данных проектов", - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков.

Сегодня комиссия по местному самоуправления приняла такую форму единогласно. Окончательное решение должна принять сессия депутатов. Она пройдёт 13 июня.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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