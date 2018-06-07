НОВОСТИ | Общество













07.06.18 19:10 В Красноярске решено сохранить форму публичных слушаний





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"В этой ситуации, видя непонимание, негатив, мнение, что есть заговор со стороны администрации или горсовета, чтобы людей отстранить от принятия решений. Мы говорим - нет, мы максимально заинтересованы в донесении информации", - подчеркнул заместитель председателя Красноярского горсовета Виталий Дроздов.



Чиновники от архитектуры уже доработали своё предложение. Теперь в обсуждениях смогут принять участие ещё больше красноярцев. До публичных слушаний новый проект легко будет найти на специальном интернет-сайте. Также с ним можно будет ознакомиться в администрации города или соответствующего района.



"Предусмотрено обсуждение в форме информационных стендов. Обязательно проводится экспозиции. Люди могут подойти и проконсультироваться по любому вопросу из данных проектов", - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков.



Сегодня комиссия по местному самоуправления приняла такую форму единогласно. Окончательное решение должна принять сессия депутатов. Она пройдёт 13 июня.



Вот так в Красноярске проходят публичные слушания. Либо никто не приходит, либо, наоборот, полный зал. Администрация Красноярска предложила упразднить такие мероприятия, ведь на них конструктивный диалог тонет в море эмоций. Проект предложения даже был внесён в красноярский горсовет. Вместо этого было предложено сместить акценты на Интернет - размещать в сети проекты градостроительных решений, принимать предложения и голосовать. Всё это с помощью сайта госуслуг, где не накрутишь голоса и не выскажешься под чужим именем. Проект решения даже был внесён в красноярский горсовет, но встретил в публичном пространстве настоящий вал возмущения."В этой ситуации, видя непонимание, негатив, мнение, что есть заговор со стороны администрации или горсовета, чтобы людей отстранить от принятия решений. Мы говорим - нет, мы максимально заинтересованы в донесении информации", - подчеркнул заместитель председателя Красноярского горсовета Виталий Дроздов.Чиновники от архитектуры уже доработали своё предложение. Теперь в обсуждениях смогут принять участие ещё больше красноярцев. До публичных слушаний новый проект легко будет найти на специальном интернет-сайте. Также с ним можно будет ознакомиться в администрации города или соответствующего района."Предусмотрено обсуждение в форме информационных стендов. Обязательно проводится экспозиции. Люди могут подойти и проконсультироваться по любому вопросу из данных проектов", - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Максим Волков.Сегодня комиссия по местному самоуправления приняла такую форму единогласно. Окончательное решение должна принять сессия депутатов. Она пройдёт 13 июня. Роман РЫКОВ











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