НОВОСТИ | Общество













07.06.18 19:06 В Красноярске проходит семинар следователей-криминалистов





Фото В Красноярск съехались следователи-криминалисты со всей Сибири. В эти два дня проходит специальный семинар. Силовики делятся опытом, разбирают самые запутанные случаи, дела, которые казались тупиковыми, но доказательства всё же собрали, преступники предстали перед судом. Также следователи знакомятся с новой техникой. Для поисков пропавших, для осмотра местности осваивают беспилотники.



Артём Кротов, руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по краю: "В работе семинара принимали участие сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ, наиболее опытные следователи-криминалисты. Сегодня и завтра рассмотрим вопросы расследования уголовных дел о так называемых врачебных ошибках и вопросы производства современных экспертиз".













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