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08.06.18 09:08 Журналист ГТРК "Красноярск" Елена Алишевец получила награду от крайизбиркома





Фото Почётные грамоты журналистам вручил глава Крайизбиркома Алексей Подушкин. Среди награждённых - корреспондент и ведущая программы "Вести. Краснояоск. События недели" Елена Алишевец. Избирательная комиссия отметила нашу коллегу за профессиональное и объективное освещение темы президентских выборов, за добросовестный труд и высокое журналистское мастерство.



"В программе "Вести. Красноярск" я работаю 13 лет, все выборы, которые были в этот период, я всегда вела, следила за этим, работала "в поле". У меня сохранились многие пресс-релизы, печатные материалы, многих кандидатов я знаю лично, и может быть, когда-нибудь я напишу книгу про выборы в Красноярском крае", - поделилась ведущая программы "Вести. Красноярск. События недели" Елена Алишевец.













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