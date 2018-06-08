НОВОСТИ













08.06.18 09:05 Депутаты Заксобрания утвердили дату губернаторских выборов





Фото



Также обсудили ремонт проспекта Мира, экологическую обстановку в крае, проблемы северных территорий. Среди законодательных инициатив важное место заняла корректировка регионального бюджета. С 1 сентября к сумме МРОТ будут приплюсованы надбавки, и минимальная зарплата в крае составит 17861 рубль. На эти цели федерация выделила почти 3 млрд. рублей.



Завершающее сезон заседание сессии состоится 5 июля, а 19 июня пройдут традиционные публичные слушания об исполнении бюджета за прошлый год.



На сессии Заксобрания утвердили дату губернаторских выборов: они состоятся в единый день голосования 9 сентября. В этот же день в Красноярске пройдут выборы в городской совет депутатов. От вопросов публичных парламентарии перешли к проблемам личным, детским. С отчётом выступила уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае.Также обсудили ремонт проспекта Мира, экологическую обстановку в крае, проблемы северных территорий. Среди законодательных инициатив важное место заняла корректировка регионального бюджета. С 1 сентября к сумме МРОТ будут приплюсованы надбавки, и минимальная зарплата в крае составит 17861 рубль. На эти цели федерация выделила почти 3 млрд. рублей.Завершающее сезон заседание сессии состоится 5 июля, а 19 июня пройдут традиционные публичные слушания об исполнении бюджета за прошлый год. Вероника УСКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













