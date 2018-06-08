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08.06.18 11:40 Жители Ачинска задали президенту вопрос о ценах на бензин



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Рост цен бензин стал одной из главных тем на прямой линии с Путиным. Жители Ачинска обратились к президенту с вопросом, почему за полторы недели бензин подорожал на 6 рублей. Глава государства отметил, что рост цен связан с неправильным регулированием в сфере энергетики.

"Это всё привело к стимулированию вывоза за границу, на экспорт сырой нефти. Что произошло дальше: цены на нефть на мировом рынке поднялись; для того, чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы, компании наши делают это, но они считают недополученную выгоду за тот объём нефти, которую направляют на НПЗ, который они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больший доход. Вот чтобы эти условно выпадающие доходы компенсировать, поднимают цены на бензин и на дизельное топливо", - пояснил Президент РФ Владимир Путин.

К обсуждению подключился министр энергетики Александр Новак, который заявил, что сейчас идёт работа по снижению акциза на нефть и цены на бензин заморожены. Уже накануне цены начали снижаться. В частности, на заправке "Газпром" литр АИ-92 сейчас стоит 40 рублей 15 копеек.
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