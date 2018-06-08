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08.06.18 17:46 Чемпион России и СНГ по боксу провёл урок самообороны для красноярских школьников





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В тренировке приняли участие и парни из секции бокса. Алексей Онучин тренирует 300 человек. Среди них и чемпионы, и малыши. Навыки американской школы помогут им побеждать на соревнованиях в России.



"Профессиональный бокс - это работа в ближней дистанции. Он даёт эти технические элементы ребятам. У нас в России немного по-другому преподносят данный вид тактики. И ребята обретут новые тактические возможности", - пояснил тренер по боксу Алексей Онучин.



Кроме рассказа о здоровом образе жизни, чемпион предложил пройти испытание. Ради подарка от чемпиона школьники отжались больше ста раз, но самым упорным стал житель села Вознесенка Тимофей. "Мне ничего не жалко для детей. Это наше будущее поколение, мы должны им помогать, быть примером и делать всё для них", - сказал чемпион России и СНГ по профессиональному боксу Евгений Шведенко.



Возможно, именно сегодня, после общения с восходящей звездой бокса, кто-то поставит себе цель пойти к успеху по его пути.



На мастер-классе Евгения Шведенко несколько десятков детей из социальных центров Красноярска, Дивногорска и Берёзовского района. Боксёр совсем недавно стал обладателем двух поясов - чемпиона России и СНГ. Он показал базовые упражнения и приёмы самообороны.В тренировке приняли участие и парни из секции бокса. Алексей Онучин тренирует 300 человек. Среди них и чемпионы, и малыши. Навыки американской школы помогут им побеждать на соревнованиях в России."Профессиональный бокс - это работа в ближней дистанции. Он даёт эти технические элементы ребятам. У нас в России немного по-другому преподносят данный вид тактики. И ребята обретут новые тактические возможности", - пояснил тренер по боксу Алексей Онучин.Кроме рассказа о здоровом образе жизни, чемпион предложил пройти испытание. Ради подарка от чемпиона школьники отжались больше ста раз, но самым упорным стал житель села Вознесенка Тимофей. "Мне ничего не жалко для детей. Это наше будущее поколение, мы должны им помогать, быть примером и делать всё для них", - сказал чемпион России и СНГ по профессиональному боксу Евгений Шведенко.Возможно, именно сегодня, после общения с восходящей звездой бокса, кто-то поставит себе цель пойти к успеху по его пути. Роман РЫКОВ











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