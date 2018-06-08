НОВОСТИ













08.06.18 17:35 Красноярские эксперты проверили качество тушёнки





Фото



"Покупатель сам должен задуматься, что по 99 рублей гостовской тушёнки быть не может. Мы там всё нашли: и субпродукты, и кровяные сгустки, и хрящи-сухожилия. Были каррагинаны, очень много растительного белка. В общем, нашли всё, чего не должно быть", - рассказала член экспертной комиссии Надежда Игнатенко.



В итоге из девяти образцов тушёнки забраковали восемь. Эксперты сходятся во мнении - это катастрофа. "По результатам мониторинга 2006 года мы сняли с дегустации 40 процентов продукции, в 2014-м - 60 процентов. Сегодня снято с дегустации 89 процентов продукции", - сообщила зам. председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина.



В финал отбора вышел только один участник - из Новгородской области, он, к слову, и самый дорогой - 225 рублей за 300-граммовую банку. Итоги экспертизы направят в Роспотребнадзор. Они и будут принимать меры.



Сегодня эксперты проверяют, пожалуй, любимый продукт дачников, туристов и холостяков - говяжью тушёнку. Было закуплено девять образцов разных производителей с маркировкой "Сделано по ГОСТу". Аппетитной эту трапезу уж точно не назовёшь. Вместо положенного мяса - дешёвые субпродукты, потроха, да и тех в разы меньше положенного по ГОСТу. Зато много жира, хотя на этикетке пишут обратное. Сразу понятно, производители экономят на всём в погоне за прибылью. Собачьи консервы стоят дороже этой банки с неизвестным содержимым."Покупатель сам должен задуматься, что по 99 рублей гостовской тушёнки быть не может. Мы там всё нашли: и субпродукты, и кровяные сгустки, и хрящи-сухожилия. Были каррагинаны, очень много растительного белка. В общем, нашли всё, чего не должно быть", - рассказала член экспертной комиссии Надежда Игнатенко.В итоге из девяти образцов тушёнки забраковали восемь. Эксперты сходятся во мнении - это катастрофа. "По результатам мониторинга 2006 года мы сняли с дегустации 40 процентов продукции, в 2014-м - 60 процентов. Сегодня снято с дегустации 89 процентов продукции", - сообщила зам. председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина.В финал отбора вышел только один участник - из Новгородской области, он, к слову, и самый дорогой - 225 рублей за 300-граммовую банку. Итоги экспертизы направят в Роспотребнадзор. Они и будут принимать меры. Владимир ЖАРИНОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













