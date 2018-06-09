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09.06.18 08:55 Трудовые отряды СУЭК открыли новый сезон





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"Самое главное - социальный аспект. Эти дети не будут бегать по улице, не зная, чем заняться, они будут трудиться и получат свои первые заработанные деньги. Безусловно, СУЭК - это пример для других организаций", - отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.



Всё лето отряды будут работать на благо своих городов и посёлков. "В первую очередь это благоустройство территорий, помощь пенсионерам, больным людям. Такая работа социальной направленности, которая тоже нужна и важна", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.



СУЭК работает на перспективу, для компании очень важно получить кадровый резерв и трудотряды позволяют детям больше узнать о горных профессиях. С экскурсиями ребята посещают предприятия компании, и как показывает практика, более 70 процентов из них продолжают свою трудовую карьеру в СУЭК.



Трудовые отряды СУЭК существуют с 2005 года и давно стали визитной карточкой компании. География молодёжного движения с каждым годом только ширится, и сегодня в него вовлечены более 10 тысяч школьников - от Кузбасса до Хабаровска. Как правило, это дети из шахтёрских семей и ребята, которые попали в трудную жизненную ситуацию."Самое главное - социальный аспект. Эти дети не будут бегать по улице, не зная, чем заняться, они будут трудиться и получат свои первые заработанные деньги. Безусловно, СУЭК - это пример для других организаций", - отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.Всё лето отряды будут работать на благо своих городов и посёлков. "В первую очередь это благоустройство территорий, помощь пенсионерам, больным людям. Такая работа социальной направленности, которая тоже нужна и важна", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.СУЭК работает на перспективу, для компании очень важно получить кадровый резерв и трудотряды позволяют детям больше узнать о горных профессиях. С экскурсиями ребята посещают предприятия компании, и как показывает практика, более 70 процентов из них продолжают свою трудовую карьеру в СУЭК. Владислав ТАМОШАУСКАС











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