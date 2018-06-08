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08.06.18 19:10 В ситуацию с реформой автобусных маршрутов вмешались депутаты горсовета





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К ответу за неудобства призвали руководителя департамента транспорта. Он отчитался: хотел как лучше, требовал от перевозчиков качественных услуг. Но бизнесмены меняться отказались и начали массово растрогать контракты с мэрией. Итог комиссии: рекомендовать департаменту транспорта изменить условия контрактов с перевозчиками, транспортные нововведения согласовывать с городскими депутатами и народом на публичных слушаниях. А главное - информировать пассажиров об изменении маршрутов. Иначе народные избранники готовы обрушить свой гнев на головы чиновников.



"Если в конце июня мы не увидим никаких положительных сдвигов, мы договорились, что будем собираться каждые две недели. Вопрос будем ставить жёстко, вплоть до смены руководства департамента", - сообщил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко.



Сам автор реформы претензии комментирует хоть и сухо, но полностью с ними согласен. "Да, информационно мы не донесли до людей. Будем стараться делать это быстрее", - сказал руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров.



Остужать народный пыл и работать над недочётами реформы департаменту транспорта придётся в авральном режиме. Уже 11 июня начнётся новый виток недовольств - с улиц Красноярска исчезнет сразу шесть маршрутов.



Что делать? Как герои романа Чернышевского, сегодня коллективно пытаются разобраться депутаты городского совета. Повод для мозгового штурма - транспортная реформа. В городе около 15-ти маршрутных автобусов изменили схему движения. Ещё четыре перестали существовать. Город в транспортном хаосе.К ответу за неудобства призвали руководителя департамента транспорта. Он отчитался: хотел как лучше, требовал от перевозчиков качественных услуг. Но бизнесмены меняться отказались и начали массово растрогать контракты с мэрией. Итог комиссии: рекомендовать департаменту транспорта изменить условия контрактов с перевозчиками, транспортные нововведения согласовывать с городскими депутатами и народом на публичных слушаниях. А главное - информировать пассажиров об изменении маршрутов. Иначе народные избранники готовы обрушить свой гнев на головы чиновников."Если в конце июня мы не увидим никаких положительных сдвигов, мы договорились, что будем собираться каждые две недели. Вопрос будем ставить жёстко, вплоть до смены руководства департамента", - сообщил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко.Сам автор реформы претензии комментирует хоть и сухо, но полностью с ними согласен. "Да, информационно мы не донесли до людей. Будем стараться делать это быстрее", - сказал руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров.Остужать народный пыл и работать над недочётами реформы департаменту транспорта придётся в авральном режиме. Уже 11 июня начнётся новый виток недовольств - с улиц Красноярска исчезнет сразу шесть маршрутов. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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