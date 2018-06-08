НОВОСТИ | Общество













08.06.18 17:40 Красноярские родители выстраиваются в очередь за направлениями в детсад





Фото В администрации Советского района Красноярска с утра очереди родителей за получением направлений в детские сады. Напомним, документы начали выдавать 1 июня, и у горожан есть всё лето на их получение, но специалисты администрации подчёркивают: такой ажиотаж в первые дни лета происходит ежегодно.



"Объём выдачи направлений достаточно высок, ежедневно мы принимаем порядка 100-150 человек. На сайте главного управления образования размещён график приёма, но половина граждан приходит вне графика. Буквально за час-два все, кто явился, проходят. Зачастую, если приём с утра, то к обеду людей в коридорах не остаётся", - пояснил заместитель начальника территориального отдела Главного управления образования по Советскому району Игорь Трусов.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













