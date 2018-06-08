На ежегодном собрании акционеров не только подведение итогов, на повестке вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов одной из крупнейших электросетевых компаний в стране.
"Дивиденды платить будем, примерно 0,37 копейки, держателям будет стоить примерно 369 миллионов рублей. За один календарный год мы сделали инвестиционный рывок, выручка увеличилась почти на 9%, это более чем на 4 млрд. рублей; безусловно, улучшились показатели по долговым позициям. Мы здорово отработали по потерям. Эти показатели серьёзно повлияли на рост инвестпрограммы, на рост ремонтной программы", - отметил Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.
Это говорит о том, что компания движется вперёд. Сегодня потребитель получает более качественное, надёжное энергоснабжение. "Лидирующая роль "МРСК Сибири" в том, что одно из главных стратегических направлений развития "Россетей" - именно стратегия на создание цифровых сетей, и "МРСК Сибири" первое дочернее общество, которое ввело первую в стране цифровую подстанцию имени Сморгунова", - подчеркнул председатель Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" Александр Фадеев.
Также на собрании сегодня избрали новый совет директоров акционерного общества.