НОВОСТИ | Общество













08.06.18 20:50 Красноярцы недовольны автобусной реформой





Фото



- Я студент, у меня нет денег на пересадки. Даже 15 рублей для меня деньги. Я плачу в месяц за общежитие меньше, чем за пересадку.

- Необходимость была в этих автобусах. Почему администрация так к этому относится - непорядочно?

- Надеемся, что нас услышат и сделают, как нам удобно.



Чудо свершилось: инициативную группу пригласили обсудить проблему лично с автором реформы - руководителем департамента транспорта. Началось общение с самого наболевшего вопроса: зачем нужно было отменять маршруты? Чиновник поясняет - требовал от перевозчиков качества. Но добиться результата не удалось даже с 356-го раза - именно столько уведомлений на устранение нарушений отправили предпринимателям из департамента. Бизнесмены отказались работать.



"Приходят и говорят: мы расторгаем контракт, мы не будем выполнять такие условия. Мы говорим: вы подписали контракты, вы обязаны выполнять условия. Стоимость контракта небольшая, повлиять финансово мы не можем, штрафовать мы их не можем", - пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров.



Общение длилось около часа. В департаменте обещали отрегулировать маршрутную сеть, чтобы сделать её комфортной. Но это вопрос времени. А пока на следующей неделе горожане продолжат решать головоломную задачу - как добраться до работы таким маршрутом, чтобы потратить не слишком много нервов и денег.



Плакатами, криками, мольбами - как угодно готовы горожане отстаивать привычные автобусные маршруты. Теперь поездки на учёбу и работу для тысяч превратились в ежедневную головную боль. 79, 89, 84, 76 - эти маршруты канули в Лету. А на следующей неделе исчезнут ещё шесть. Для многих красноярцев это означает, что траты на транспорт вырастут вдвое: ездить придётся с пересадками.Чудо свершилось: инициативную группу пригласили обсудить проблему лично с автором реформы - руководителем департамента транспорта. Началось общение с самого наболевшего вопроса: зачем нужно было отменять маршруты? Чиновник поясняет - требовал от перевозчиков качества. Но добиться результата не удалось даже с 356-го раза - именно столько уведомлений на устранение нарушений отправили предпринимателям из департамента. Бизнесмены отказались работать."Приходят и говорят: мы расторгаем контракт, мы не будем выполнять такие условия. Мы говорим: вы подписали контракты, вы обязаны выполнять условия. Стоимость контракта небольшая, повлиять финансово мы не можем, штрафовать мы их не можем", - пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров.Общение длилось около часа. В департаменте обещали отрегулировать маршрутную сеть, чтобы сделать её комфортной. Но это вопрос времени. А пока на следующей неделе горожане продолжат решать головоломную задачу - как добраться до работы таким маршрутом, чтобы потратить не слишком много нервов и денег. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













